Burhan Akdağ'ın babası Hüseyin Akdağ vefat etti
Magazin basının duayen isimlerinden Burhan Akdağ, babası Hüseyin Akdağ'ın vefat haberiyle sarsıldı.
Bir süredir Üsküdar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Emekli Öğretmen Hüseyin Akdağ, 87 yaşında hayata veda etti.
Murhum Hüseyin Akdağ'ın cenazesi yarın (29 Ocak 2021) Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesi Hacılar Camii'nde Cuma Namazı ardından Sarıyer'de Bahçeköy Mezarlığı'hda Aile kabristanına defnedilecek.
Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz