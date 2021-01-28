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Burhan Akdağ'ın babası Hüseyin Akdağ vefat etti

Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci Burhan Akdağ'ın babası Hüseyin Akdağ kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:41
Burhan Akdağ'ın babası Hüseyin Akdağ vefat etti

Burhan Akdağ'ın babası Hüseyin Akdağ vefat etti


Magazin basının duayen isimlerinden Burhan Akdağ, babası Hüseyin Akdağ'ın vefat haberiyle sarsıldı. 


Bir süredir Üsküdar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Emekli Öğretmen Hüseyin Akdağ, 87 yaşında hayata veda etti. 

Murhum Hüseyin Akdağ'ın cenazesi yarın (29 Ocak 2021) Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesi Hacılar Camii'nde Cuma Namazı ardından Sarıyer'de Bahçeköy Mezarlığı'hda Aile kabristanına defnedilecek.

Acı haberi bugün sosyal medya hesabından duyuran Burhan Akdağ, 10 Mart 2019 yılında annesi Gülnaz Akdağ'ı ebediyete uğurlamıştı.

Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz

Gazeteci Burhan Akdağ'ın annesi vefat etti
Gazeteci Burhan Akdağ'ın annesi vefat etti
Son Güncelleme: 28.01.2021 20:49
Anahtar Kelimeler:
Burhan Akdağ
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