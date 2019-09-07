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Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları hakkında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın skandal sözlerinin yankıları devam ederken, yeni bir skandal haberi Bursa Yenişehir'den geldi..

Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları hakkında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın skandal sözlerinin yankıları devam ederken, yeni bir skandal haberi Bursa Yenişehir'den geldi..

07 Eylül 2019 Cumartesi 03:38
Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a

Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a

Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı '30 Ağustos halkın genelini ilgilendirmiyor' derken, Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı ise şehrin düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde İstiklal Marşı yerine Sal'a okutması tepkilere neden oldu. 
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan, Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu resmi programında İstiklal Marşı ayıbı yaşandı. Programda, İstiklal Marşı yerine sala okunarak program başlatıldı.

 Yenişehir Kaymakamlığı ile Yenişehir Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile yapılan etkinlikte İstiklal Marşı yerine sala okunması tartışma yarattı.

Bursa'nın yerel sitesi gazeteabc'ye konuyla ilgili konuşan MHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Programı biz yapmadık. Yenişehir Kaymakamlığı yaptı. Daha önceki yıllarda da sala okunarak başlandığı söylendi bize. Akşam törenlerinde İstiklal Marşı okutacağız” dedi. 
 


 

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Anahtar Kelimeler:
BursaYenişehirİstiklal MarşıSalaYenişehir Belediyesi
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