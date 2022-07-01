Busenur Doğanay'ın ölümü | Yakını da sel baskınında can vermiş

Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağmurun neden olduğu sel felaketi sırasında oturduğu zemin katta can veren Busenur Doğanay'ın 20 gün önce bir yakınının sel sularına kapılarak öldüğü öğrenildi.



Ankara'daki sağanak sonrası meydana gelen su baskınında Keçiören'de ikamet eden Busenur Doğanay hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Selde yaşamını yitiren Doğanay'ın 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğu açıklandı.



Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış özellikle Keçiören'de etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle oluşan sel suyu İncirli'de bir apartmanın zemin kat dairesini bastı. Evde bulunan genç bir kadın mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler suyun tahliyesine başladı. Aynı anda balık adamlar da evde mahsur kalan Busenur Doğanay'ın kurtarılması için çalışma başlattı.

Uzun bir çalışmanın ardından balık adamlar genç kadına ulaştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 21 yaşındaki Busenur Doğanay kurtarılamadı.

21 yaşındaki Busenur Doğanay sel sularında yaşamını yitirdi.

"11 HAZİRAN'DA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİYLE AKRABA"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hayatını kaybeden kişinin 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğunu anlattı.

Ankara'da bir can kaybı ise son anda önlendi. Yenimahalle'de sel sularının bastığı zemin katta yaşlı adam mahsur kaldı. Yaşlı adam çevrede bulunan vatandaşlar camı kırarak kurtardı.