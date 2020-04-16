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Çakıcı tahliye edildi | Arkadaşının oteline yerleşti 

MHP'nin ısrarla yeni infaz yasasına koydurduğu madde kapsamında salıverilen bir dönemin organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı arkadaşının oteline yerleşti.

16 Nisan 2020 Perşembe 08:36
Çakıcı tahliye edildi | Arkadaşının oteline yerleşti 

Çakıcı tahliye edildi | Arkadaşının oteline yerleşti 



Türkiye yeni infaz yasasının ardından tahliye edilen cinayetten hükümlü kişinin evlerine dönmesine tanık oluyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla hızlandırılan tahliye sürecinden faytalanlar arasında yakın tarihe damgasını vuran ünlü isimler de var. Alattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

İLK AÇIKLAMA AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi'den de tahliyeye ilişkin açıklama geldi. Çiftçi, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Sarozdaki otelinde inzivaya çekilmiştir.Tüm sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.

ALAATTİN ÇAKIÇI'NIN SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı.

Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı.

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.

Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

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