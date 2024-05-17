Çetin Doğan | Af değil yasal hak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen Aydan Erol, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak'ın cezaları kaldırılmasının ardından tahliyeler başladı. Tahliye sonrası İzmir'de kaldığı cezaevinden çıkan Çetin Doğan'ı eşi ve yakınları karşıladı. Çetin Doğan burada yaptığı açıklamada kendilerinin kesinlikle af talebi olmadığını belirterek 'Bu yasal bir hak, af ya da genel af TBMM'nin yetkisindedir' dedi.



Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı. Buna göre 28 Şubat davasında yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre cezaları kaldırılan isimler arasında Aydan Erol, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer aldı.

ERDOĞAN'IN KARARIYLA 'AFFEDİLDİLER'

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların cezaları affedildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrasındaki yetkisini kullanarak emekli komutanların kalan cezalarını kaldırdı. Söz konusu fıkra Cumhurbaşkanına ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma’ yetkisi veriyor.

Emekli komutanlar, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol'un kararla birlikte cezaevinden çıkması bekleniyordu.

ÇETİN DOĞAN TAHLİYE OLDU

Son dakika haberine göre; kararın ardından Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.

28 ŞUBAT DAVASI HAKKINDA

Sanıklar ilk defa 2 Eylül 2013'te hakim karşısına çıktı. Davada 76'sı tutuklu, toplam 103 sanık vardır. Davanın sanıkları arasında bulunan eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı sağlık sorunları olduğu için duruşmaya katılmadı. Dava dosyası Yargıtay aşamasında iken İsmail Hakkı Karadayı ölmüştür.

Dönemin hükûmet ortağı DYP'nin Genel Başkanı Tansu Çiller ile İçişleri Bakanı Meral Akşener'in, "mağdur" olarak gösterildiği iddianamede, eski Bakanlar Hasan Celal Güzel, Teoman Rıza Güneri ve Şevket Kazan, kapatılan Refah Partisi'nin milletvekilerinden Şeref Malkoç ve Mehmet Bekaroğlu ile kapatılan Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen, ancak TBMM'de yemin edemeyen Merve Kavakçı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 481 kişi "müşteki/mağdur" olarak yer aldı. Dava'nın sanıklarından Org. Çetin Doğan bir röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızlarının 28 Şubat döneminde yurtdışında okumak zorunda kaldıkları beyanını mahkemeye vererek mağdur sıfatıyla davada yer aldıklarını, ancak 28 Şubat döneminden çok sonra 2000'li yılların başlarında ilk kez üniversite sınavına girdiklerini, iyi not alamadıklarını ve yurtdışında okuduklarını ifade etmiştir.

76 tutuklu sanıkla başlanan davada 19 Aralık 2013 tarihinde "Tutuklu süreleri göz önüne alınarak ve delilleri karartma şüphesinin ortada kalkması" sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmiş ve Emekli Orgeneral Çevik Bir, Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Emekli Tümgeneral Kenan Deniz ve Tuğgeneral İdris Koralp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Böylece Balyoz Planı davasından hüküm giyen Emekli Orgeneral Çetin Doğan dışında tutuklu sanık kalmamıştır. 2014 yılı itibarıyla Çetin Doğan'ın tahliye olmasıyla davada tutuklu sanık kalmamıştı



Davayı açan Savcı Mustafa Bilgili FETÖ üyeliğinden, soruşturma aşamasında savcılığa bilgi ve belge gönderen Genelkurmay Eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse FETÖ üyeliği ve 15 Temmuz Darbe girişimini planlaması sebebiyle tutuklanmış ve davanın meşruluğuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmıştır.

Son çıkan haberlerde, sanıkların yargılanmasına sebep olan delillerin sahte olduğu veya belgelerde tahrifat yapıldığı ve davanın FETÖ tarafından tertiplendiği iddia edilmektedir.

Dava'nın ana delili olan CD5 içerisinde yer alan 1997 yılına ait belgelerde evrak güvenlik numarası bulunduğu, ancak evrak güvenlik numarasının 5 Kasım 2002 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan emirle uygulanmaya başlandığına yönelik tespit ve sahteliklere ilişkin birçok iddia bulunmaktadır.

Sahteliği ODTÜ Bilirkişileri tarafından mahkeme kayıtlarında sabit olan CD5'in, yeni çıkan bilgilere göre CD'yi teslim ettiği öne sürülen, TSK'dan Fethullah Gülen Cemaatine İltisakı nedeniyle ihraç edilen Tamer Tatar tarafından teslim edilmediği, Tamer Tatar'ın CD teslim ettiğini hatırlamadığı ve CD5'in ilk kez FETÖ ´den dolayı İhraç edilen davanın Savcısı Mustafa Bilgili'nin tutanağında ortaya çıktığı iddia edilmiştir.

Yargıtay aşamasına gelinen davada sanıklar tarafından (Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak dahil) "Çatı Savunma" adı altında 1734 sayfalık savunma dilekçesi verilmiştir. Savunma dilekçesinde sanıklar 28 Şubat davasının, Balyoz ve Ergenekon davaları gibi bir kumpas davası olduğunu delilleriyle açıkladıklarını beyan etmişti

9 Temmuz 2021 tarihinde Yargıtay sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkındaki müebbet hapis cezasını onadı. Erdoğan Öznal, Halil Kemal Gürüz, Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in müebbet hapis cezaları bozuldu. İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın davalarının zaman aşımı sebebiyle düşmesi kararını bozdu. Toplamda 37 sanığın beraat kararı onandı.

19 Ağustos 2021'de Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı vermesinin ardından sanıklar hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Çetin Doğan, Bodrum'da ilgili makamlara teslim olurken Çevik Bir Milas'ta, Hakkı Kılınç Manavgat'ta, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker de Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Sanıklar sağlık kontrollerinin ardından çeşitli cezaevlerine sevk edildi.

Yakalanan sanıklar İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Gözaltına alınan emekli askerlerinin rütbelerinin sökülmesi için aynı tarihte Genelkurmay Başkanlığına da yazı gönderildi. 9 Eylül 2021'de Personel Başkanlığı davada hüküm giyen 13 emekli generalin (Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, Aydan Erol, Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve İdris Koralp) rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkûmiyet kararına istinaden yapıldığını bildirdi

22 Kasım 2021'de Yargıtayın 9 Temmuz'da verdiği bozma kararının üstüne 16 sanığın yeniden yargılamasına başlandı. Lehe bozma kararı verilen sanıklar Erdoğan Öznal, Kemal Gürüz, Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel, Yargıtay kararının gerekçesine katılmadıklarını ancak lehteki bozma kararına uyulmasını talep ederek beraat edilmelerini istedi. İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır mahkemenin, Yargıtay tarafından bozulan zaman aşımı kararında ısrarcı olması talebinde bulundu. Sanıkların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme duruşmayı 24 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Sağlık sorunları sebebiyle hükmü kesinleşmiş sanıklardan Çevik Bir 1 Ağustos 2022'de, Aydan Erol 1 Kasım 2022'de, Çetin Saner 9 Kasım 2022'de, Hakkı Kılınç 17 Şubat 2023'te tahliye edildi.

Cezası onaylanan emekli Hava Korgeneral Vural Avar 19 Aralık 2022'de 85 yaşında iken Sincan Cezaevinde hayatını kaybetti.

26 Ocak 2023'te İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in; 3 Mart 2023'te Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in kalan cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. maddesinin 16. fıkrasından kaynaklanan yetkiye dayanılarak kocama sebebiyle kaldırıldı