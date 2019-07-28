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Cinsel tacizle sarsılan üniversitede skandal karar

Tecavüzcü Prof. Dr. Hasan Bilgili'yi 'Bir günlük mesai' ile emekli etmekte sakınca bulmayan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi skandal bir karara daha imza attı.

Cinsel tacizle sarsılan üniversitede skandal karar

Tecavüzcü Prof. Dr. Hasan Bilgili'yi 'Bir günlük mesai' ile emekli etmekte sakınca bulmayan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi skandal bir karara daha imza attı.

28 Temmuz 2019 Pazar 08:54
Cinsel tacizle sarsılan üniversitede skandal karar

Cinsel tacizle sarsılan üniversitede skandal karar

Cinsel taciz ve tecavüz skandalıyla sarsılan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi skandal bir uygulama ile yeniden gündemde. Fakültede Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel istismarda bulunması, öldüresiye şiddete bırakılmasının ardından korkunç olayın örtbas edilmesi girişimine tepkiler devam ederken, fakülte kurulu tarafından şaşırtan bir "taciz önlemi" kararı alındı. 

SÖZLÜ SINAVLARA ÖĞRENCİLER TEK BAŞINA GİREMEYECEK

Kurulun, "Fakültemiz Anabilim Dalları’nca yapılmakta olan sözlü sınavların, biri kadın öğretim elemanı olması kaydıyla en az iki kişiden oluşan bir jüri tarafından yapılması ve sınava girecek öğrencilerin tek başına sınava alınmamasına oy birliğiyle karar verildi" yönündeki kararı fakültedeki hocaların tepkisine neden oldu.

UYGULAMA SANKİ AHLAK BEKÇİSİ GİBİ

Hürriyet Gazetesi'nde bugün Fevzi Kızılkoyun imzasıyla yayınlanan habere göre, fakültede derslere giren profesörler, "Öğrenci ile hoca arasında güvensizlik yaratılıyor. Bu kararla öğrenci ile hocasının başına ahlak bekçisi konuluyor" tepkisi üzerine kurul ilk kararını geri çekerek, ikinci bir karar yayınladı. İkinci kararda "kadın öğretim elemanı" yerine "karşı cinsten olacak şekilde" ifadesiyle değiştirildi. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel istismarda bulunması Türkiye’nin gündemine oturmuştu. 

Olay yargıya intikal ederken yapılan soruşturmada Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin fakültedeki kız öğrencileri de taciz ettiği, soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. "Cinsel istismar-tecavüz-taciz" iddialarıyla gündeme gelen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin yaşanan olayların hemen ardından şaşırtan ve kendi hocalarının da tepkisine neden olan "taciz önlemi" kararı aldığı ortaya çıktı.

TEK BAŞINA SINAV OLMAZ

Fakülte Kurulu, cinsel istismar tartışmalarından 10 gün sonra 19 Nisan tarihinde "Fakültemiz Anabilim Dalları’nca yapılmakta olan sözlü sınavların, biri kadın öğretim ellemanı olması kaydıyla en az iki kişiden oluşan bir jüri tarafından yapılması ve sınava girecek öğrencilerin tek başına sınava alınmamasına oy birliğiyle karar verildi" yönünde bir karar aldı. Fakültede derslere giren profesörler, "Düne kadar tacizcileri koruyan fakülte yönetimi şimdi bütün hocalarına tacizci muamelesi yapıyor. Öğrenci ile hoca arasında güvensizlik yaratılıyor. Bu kararla öğrenci ile hocasının başına ahlak bekçisi konuluyor" tepkisi gösterdi.

İSTİFA İSTEYEN OLDU

Bazı hocaların derslere girmek istemediği, istifasını isteyen hocaların olduğu öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine ilk kararını geri çeken Fakülte Kurulu, 6 Mayıs tarihinde ikinci bir karara imza attı. 

İkinci kararda ise "Görülen lüzum üzerine 19 Nisan 2019 tarih ve 5 sayılı Fakülte Kurulu Kararı’nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Fakültemiz Anabilim Dallarınca yapılmakta olan sözlü sınavların, en az iki öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından (en az biri karşı cinsten olacak şekilde) yapılması ve sınava girecek öğrencilerin en az iki öğrenci olacak şekilde sınava alınmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi. Bu kararın ardından fakültedeki bazı profesörlerin "Zan altında bırakılıyoruz" tepkisi gösterdiği öğrenildi.
 

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