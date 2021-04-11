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Çorum'da deprem | Çorum Dodurga 4.4 ile sallandı

Çorum'a bağlı Dodurga'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

11 Nisan 2021 Pazar 17:16
Çorum'da deprem | Çorum Dodurga 4.4 ile sallandı

Çorum'da deprem | Çorum Dodurga 4.4 ile sallandı


Çorum'a bağlı Dodurga ilçesi Oğuzlar Beldesi arasında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 17.06'da meydana gelen deprem, yerin 8 KM derinliğinde oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar ilk sarsıntının ardından dışarıya çıkarak beklemeye başladı.

Deprem Amasya, Çankırı Çorum hattı üzerinde çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.
Deprem yüzünden Hamamözü, İskilip, Merzifon, Suluova ve Bayat'ta kısa süreli panik oluştu

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.04.11 17:06:36  40.8257   34.7997        8.0      -.-  4.4  4.3   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           İlksel
2021.04.11 16:44:18  38.2370   30.9908       11.2      -.-  2.2  -.-   TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel
2021.04.11 16:05:07  38.2915   38.7648       15.8      -.-  1.8  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2021.04.11 15:02:15  41.1575   32.0768        1.6      -.-  2.1  -.-   AKCASU-DEVREK (ZONGULDAK)                         İlksel
2021.04.11 14:10:46  38.7120   30.7567        6.7      -.-  2.8  -.-   COBANLAR (AFYONKARAHISAR)                         İlksel
2021.04.11 11:39:44  39.2857   27.8597        0.0      -.-  2.3  -.-   GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2021.04.11 11:33:42  36.3403   27.2625       13.8      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.11 11:31:54  40.3038   37.8972        5.3      -.-  2.1  -.-   KAYAOREN-KOYULHISAR (SIVAS)                       İlksel
2021.04.11 08:56:13  37.9173   26.9752       20.1      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.04.11 08:48:45  37.7693   29.5483       10.9      -.-  1.3  -.-   CUMALI-BOZKURT (DENIZLI)                          İlksel
2021.04.11 06:37:37  34.4298   24.1920        8.6      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.04.11 06:22:21  38.9332   26.1390        8.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.04.11 06:01:26  36.4645   27.1313        3.7      -.-  2.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.11 05:18:13  37.8332   27.1603       10.8      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.04.11 05:08:52  37.9417   27.1323        1.3      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.04.11 05:00:31  36.7780   27.5245        5.0      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.04.11 04:47:18  37.9255   26.9720       20.0      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.04.11 04:39:23  34.6002   32.8882       10.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.04.11 04:37:12  36.4010   27.1665        9.8      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.11 04:20:44  37.8002   26.7930       18.0      -.-  1.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.04.11 03:32:29  38.9278   26.0600        8.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
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Son Güncelleme: 11.04.2021 20:51
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