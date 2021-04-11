Çorum'da deprem | Çorum Dodurga 4.4 ile sallandı
Çorum'a bağlı Dodurga ilçesi Oğuzlar Beldesi arasında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 17.06'da meydana gelen deprem, yerin 8 KM derinliğinde oluştu.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar ilk sarsıntının ardından dışarıya çıkarak beklemeye başladı.
Deprem yüzünden Hamamözü, İskilip, Merzifon, Suluova ve Bayat'ta kısa süreli panik oluştu
AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.11 17:06:36 40.8257 34.7997 8.0 -.- 4.4 4.3 BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2021.04.11 16:44:18 38.2370 30.9908 11.2 -.- 2.2 -.- TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2021.04.11 16:05:07 38.2915 38.7648 15.8 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.04.11 15:02:15 41.1575 32.0768 1.6 -.- 2.1 -.- AKCASU-DEVREK (ZONGULDAK) İlksel
2021.04.11 14:10:46 38.7120 30.7567 6.7 -.- 2.8 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.04.11 11:39:44 39.2857 27.8597 0.0 -.- 2.3 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.04.11 11:33:42 36.3403 27.2625 13.8 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.11 11:31:54 40.3038 37.8972 5.3 -.- 2.1 -.- KAYAOREN-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel
2021.04.11 08:56:13 37.9173 26.9752 20.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.11 08:48:45 37.7693 29.5483 10.9 -.- 1.3 -.- CUMALI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.04.11 06:37:37 34.4298 24.1920 8.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.11 06:22:21 38.9332 26.1390 8.3 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.11 06:01:26 36.4645 27.1313 3.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.11 05:18:13 37.8332 27.1603 10.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.11 05:08:52 37.9417 27.1323 1.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.11 05:00:31 36.7780 27.5245 5.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.11 04:47:18 37.9255 26.9720 20.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.11 04:39:23 34.6002 32.8882 10.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.11 04:37:12 36.4010 27.1665 9.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.11 04:20:44 37.8002 26.7930 18.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.11 03:32:29 38.9278 26.0600 8.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel