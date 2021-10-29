Cumhuriyet Bayramı'nda muhalif medyaya Anıtkabir yasağı



Anıtkabir'deki törene AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve yargı organı temsilcileri katıldı.

Anıtkabir'de düzenlenen törenleri izlemek isteyen Cumhuriyet, Fox TV ve Anka Haber Ajansı çalışanları engellendi.

Basının engellenmesine tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Şahıs ve iletişim şürekası, Anıtkabir’de akreditasyon uygulamış, bazı gazeteciler Anıtkabir’e alınmamış. Anıtkabir tarihinde bir ilk. Orada bu milletin yiğidi, aslanı yatıyor! Her gün yeni bir tuhaflık. Gerçi deve de 'Nerem doğru ki' diyor atasözümüzde" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'nın uyguladığı akreditasyon uygulaması ile gazetecilere sansür uygulandığını söyleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 29 Ekim'de yaşanan "engelleme" ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Muhalif gazetecilerin Anıtkabir'e girişinin engellendiğini açıklayan TGC şunları söyledi:“İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.

Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına, resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir.

Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir’e haber takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.

Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir.

Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir. İktidarın bu tutumunu kınıyoruz.

İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

