Cüneyt Arkın Hayatını kaybetti | Karamurat'a veda vakti



Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından, Türk Sineması'nın cumhuriyet döneminde en ünyü jönlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sabah saatlerinde yakınları tarafından duyruldu. Dün gece aniden rahatsızlanan Cüneyt Arkın'ın İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği bildiriliyor



Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın’ın hayatı!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın bugünlerde hiç görüşmediği kızı ile gündem oldu. 1964 yılında doktor Güler Mocan ile nikah masasına oturan Cüneyt Arkın, 2 yıl sonra boşanma kararı aldı. Ünlü ismin kızı Filiz Canlı ortaya çıktı. Peki, Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın’ın gerçek adı ne? Cüneyt Arkın’ın hayatı!



eşilçam'ın sevilen isimlerinden Cüneyt Arkın sosyal medyada konuşuluyor. 1964 yılında doktor Güler Mocan ile nikah masasına oturan Cüneyt Arkın, bu evliliğinden bir kızı oldu. Ünlü ismin kızı Filiz Canlı yıllar sonra ortaya çıktı. Bu haberlerin ardından Cüneyt Arkın’ın özel yaşamı ve yaşı merak konuşu oldu. Peki, Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın’ın hayatı!

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştür.

ÖZEL HAYATI

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. Bu evlilikten kızları Filiz (1966) doğdu. 1968'de boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Arkın'ın, bu evlilikten Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

SİYASİ YAŞAMI

Türk milliyetçisi kimliğiyle tanınan Cüneyt Arkın 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda İşçi Partisi adına düzenlenen "İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.

