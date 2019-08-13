Dalga dalga geliyor | Sıcaklar 10 derece daha artacak

Türkiye iki gün boyunca aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacak. Meteoroloji uzmanları bazı şehirlerde hava sıcaklığının 10 derece birden yükseleceğini duyurdu..



Hava sıcaklıkları yarından itibaren tüm Türkiye genelinde artacak. Son iki gündür rüzgarlı havanın etkili olduğu Marmara Bölgesinde hava sıcaklığı bazı yerlerde 35 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki iki günlük süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Ardından ise yağış geliyor.



BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık BURSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Günün en yüksek hava sıcaklıkların yarın (14.08.2019 Çarşamba) İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İki günlük sıcak hava dalgasının arkasından Cuma (16.08.2019) günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İki gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği (özellikle güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

En yüksek Sıcaklıklar ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülecek..

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 46°C