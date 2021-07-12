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Deniz Kaplumbağaları adına Çin Bankası’na 80 Bin İmza

Adana’nın Yumurtalık İlçesi’ndeki kaplumbağa yuvalama kumsalına inşa edilmekte olan ithal kömürlü Hunutlu Termik Santrali’ne karşı toplanan imzalar santrali finanse eden Çin Bankası ICBC’ye teslim edildi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:29
Deniz Kaplumbağaları adına Çin Bankası’na 80 Bin İmza

Deniz Kaplumbağaları adına Çin Bankası’na 80 Bin İmza

Adana Hunutlu Termik Santrali inşaatının bulunduğu Sugözü Kumsalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-10 sayılı Genelge’ye göre ‘korunması gereken önemli bir deniz kaplumbağası yuvalama alanı’dır. Hunutlu santralinin inşaatı aynı zamanda IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) tarafından nesli “tehlike altında” olduğu belirlenmiş yeşil deniz kaplumbağasının yuvalama alanına tehdit oluşturduğu için Bern Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Proje ayrıca, hem Çin hem Türkiye’nin imzacı olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 8d, 8k ve 14c maddelerine de aykırıdır.

Doğu Akdeniz Çevre Platformu’nun (DAÇE) yürüttüğü, 350.org, CAN Europe, Doğa Derneği, Ekosfer Derneği, HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği) ve WWF-Türkiye tarafından desteklenen kampanya kapsamında şimdiye kadar 80 bin imza toplandı. İmzalar bugün DAÇE liderliğinde Hunutlu Termik Santrali’nin en büyük finansörü ICBC’nin (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) Türkiye’deki genel merkezine teslim edildi.

DAÇE’nin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal banka önünde yapılan basın açıklamasında şunları söyledi:

“Santral inşaatına karşı açılan davanın bilirkişi raporunda kaplumbağaları korumak için alınacağı söylenen önlemlerin hiçbirinin yeterli ve gerçekçi olmadığı uzmanlar tarafından ortaya koyuldu. Buna rağmen Hunutlu termik santralinin inşaatı hala devam ediyor. Bu inşaatın acilen durdurulmasını ve yasayla koruma altında olan bu kumsalın fiilen gerçekten korunmasını talep ediyoruz.”

Doğu Akdeniz Çevre Platformu sözcüsü Sadun Bölükbaşı ise şöyle dedi:

“Hunutlu termik santralinin çevre, iklim ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki zincirleme olumsuz etkileri ortadadır. Hem Türkiye’deki hem Çin’deki paydaşların faydasına olacak şekilde, kömür yerine güneş ve rüzgâr gibi temiz sektörlere yapılacak yatırımların desteklenmesini ve Çin’in kendi ülkesi için belirlediği yeşil finansman politikaları doğrultusunda Türkiye’de de sürdürülebilir bir anlayışla hareket etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda aynı Zimbabve ve Kenya’da olduğu gibi ICBC bankasının bu kömür yatırımından da çekilmesini talep ediyoruz.”

Deniz kaplumbağaları adına bir deniz kaplumbağası kostümü ile gerçekleştiren imza tesliminde söz alan iklim aktivisti Elif Ünal “Deniz kaplumbağaları tüm Akdeniz’de olduğu gibi Adana’nın sularında da 110 milyon yıldır yaşamını sürdürüyor. Onların yaşam alanına yapılacak bu müdahale deniz kaplumbağalarının bölgedeki popülasyonunu tehdit ediyor. 30 yıl ömür biçilen bu santral için denizin bu kadim canlılarını feda etmek ülkenin ekosistemine yapılacak büyük bir darbedir.”

Anahtar Kelimeler:
Deniz Kaplumbağaları
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