Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı

Son depremler, Denizli'de gece yarısı meydana gelen iki ayrı deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Gece yarısı 03.45'da Denizli merkeze bağlı Irlıganlı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ilan edildi.

Aynı yerde sabaha karşı 04.33'te 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 2 KM derinliğinde oluşan ikinci deprem geniş bir alanda hissedildi.

Denizli şehir merkezi, Bozkurt, Honaz, Baklan ve Tavas ilçelerinde hissedilen depremin yıkıcı etkisi bulunmuyor.