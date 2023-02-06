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Deprem acımız büyüyor | Can kaybı sayısı 1014'e yükseldi

Türkiye'yi yasa boğan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından cay kaybı artıyor. AFAD verilerine göre 1014 vatandaşımız hayatını kaybetti

06 Şubat 2023 Pazartesi 15:18
Deprem acımız büyüyor | Can kaybı sayısı 1014'e yükseldi

Deprem acımız büyüyor | Can kaybı sayısı 1014'e yükseldi


Türkiye'yi baştan başa sarsan Kahramanmaraş Pazarcık depreminin ardından enkaz haline gelen 2 bin 824 bina çevresinde zamana karşı kurtarma çabası devam ediyor. AFAD, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki ayrı depremde can kayıplarının bin 104'e ulaştı. Hatay, İskenderun, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve çevre illere ulaşmak için yola çıkan arama kurtarma ekipleri de zamana karşı yarışıyor. 

Bu arada sosyal medyada enkaz altında kalan çok sayıda yurttaşın attığı mesajlar, kullanıcılar tarafından yetkililere ulaştırıldı. Enkaz altında kalan yakınlarını arayan vatandaşlara da AFAD ekipleri yardım etmeye çalışıyor. 

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkıyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014" dedi. Şu ana kadar sağlık kurumlarına ulaştırılan yaralı sayısı ise 5 bin 185 olarak bildirildi.

Malatya'da ise daha 3 yıl önce yapılan lüks 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde hava alanları da ağır hasar aldı. 

Malatya hava alanında tahliye edilmeyi bekleyen vatandaşlar seslerini duyurmaya çalıştı.

Bu arada Halk TV canlı yayınına katılan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem sonrası enkaz altında kalanlar arasında kendi ailesinden fertlerin de bulunduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Antep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Urfa'da da yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor. 


Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, CNN Türk yayınına bağlanan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendi ailesinin de enkaz altında kaldığını duyurdu:

“İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu, hasarlar var. Herkes seferberlik halinde.”

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Son Güncelleme: 06.02.2023 15:26
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