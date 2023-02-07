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Deprem bölgesinde can kaybımız 5 bin 434 oldu

Deprem bölgesinde kurtarma ekipleri ulaşabildikleri yerlerde zamana karşı yarışırken binlerce enkaz kurtarma ekiplerini bekliyor.

07 Şubat 2023 Salı 21:40
Deprem bölgesinde can kaybımız 5 bin 434 oldu

Deprem bölgesinde can kaybımız 5 bin 434 oldu



Türkiye Kahramanmaraş depreminin ardından acılarını sarmaya çalışırken can kayıpları hızla artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında can kaybının 5 bin 434 yaralı sayısını ise 31 bin 777 olarak açıkladı. Bu arada en yüksek can kaybının 48 saattir kurtarma ekibi bekleyen Hatay'da olduğu ortaya çıktı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.


Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor.


Deprem bölgesi Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybı sayısı 5 bin 434'e yükseldi. Yaralı sayısı 31 bin 777 oldu. Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 07.02.2023 22:18
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