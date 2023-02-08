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Depremde son durum | Kayıplarımız 6 bin 234'ü geçti

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından zamana karşı yarışan kurtarma ekiplerinin etrafında kenetlenirken can kayıplarımız 6 bini geçti.

08 Şubat 2023 Çarşamba 10:30
Depremde son durum | Kayıplarımız 6 bin 234'ü geçti

Depremde son durum | Kayıplarımız 6 bin 234'ü geçti



İki büyük depremin faturası 3. gün havanın aydınlanmasıyla birlikte daha da ağırlaştı. 6 Şubat'ta 10 ili vuran depremlerin ardından bölgede iletişim sıkıntısı bir türlü giderilemedi, AFAD'dan gelen son bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 011 kişi de yaralandı.


Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkım yarattı. 


AFAD'ın saat 09.34'te yaptığı son dakika açıklamasına göre, depremlerde şu ana kadar 6 bin 234 kişinin hayatını kaybetti, 37 bin 11 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50.818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin110’dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir."
 

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Son Güncelleme: 08.02.2023 10:32
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