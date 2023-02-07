Depremde yıkıldık, enkaz altında donduk | can kaybı 2 bin 921'e yükseldi



Kahramanmaraş'ta ilki dün sabaha karşı 04.17, ikincisi 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve takip eden artçı sarsıntılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı sayımız ise 15 bin 834 kişi olarak tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli ve çevre 10 ili vuran depremle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

243 artçı deprem meydana geldiğini açıklayan Sezer, "Bölgede 16 bin 400 arama kurtarma ve destek personelimiz çalışma yapmaktadır. Hava koridoruyla sürekli afet bölgelerine bu personellerimiz hava alanlarından taşınmakta hem kara hem de hava yoluyla. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var" ifadelerini kullandı.

Yunus Sezer, "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834" dedi.

TÜM PERSONEL BÖLGEYE GİDECEK

Sezer açıklamasında şu bilgileri verdi:

* Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda. Havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu da daha aktif bir şekilde kullanarak tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya göndermeyi düşünüyoruz.

* 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda. Şu an kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yatakhanelerde vatandaşlarımız misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde.

* Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana’dan Gaziantep’ten Malatya’ya kadar havaalanlarımız kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum.

SARSINTILAR DURMADI, BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Bölgede yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

Merkes üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 05.55'teki depremin derinliği 16.63 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş Göksun'da ise 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 05.53'te yaşanan depremin derinliği 15.81 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29’da Yayladağı’na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.