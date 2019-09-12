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Diyarbakır Kulp'ta kalleş saldırı, 4 vatandaş can verdi

Bölücü terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıyla düzenlenen kalleş saldırıda 4 vatandaşımız can verdi. Gelen ilk bilgilere göre en az 7 ölü var.     

Diyarbakır Kulp'ta kalleş saldırı, 4 vatandaş can verdi

Bölücü terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıyla düzenlenen kalleş saldırıda 4 vatandaşımız can verdi. Gelen ilk bilgilere göre en az 7 ölü var.     

12 Eylül 2019 Perşembe 20:07
Diyarbakır Kulp'ta kalleş saldırı, 4 vatandaş can verdi


Diyarbakır Kulp'ta kalleş saldırı, 4 vatandaş can verdi


Terör örgütü PKK'lı caniler tarafından Diyarbakır Kulp ilçesi yakınlarında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı tuzağında en az 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Kalleş saldırıda yaralanan 7 vatandaşın durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada ise 4 vatandaşın şehit olduğu 13 vatandaşın ise ağır yaralandığı bilgisi yer aldı.

ORMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYORDU

Kulp ilçesi yakınlarında terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettiği öğrenildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında can verenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA 

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kulp ilçesindeki patlama sonucu şarampole yuvarlanan minibüste 4 vatandaşımız şehit olmuş, 13 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır" denildi.

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