Doğal gaz zehirlenmesi | Diyarbakır'da 3 kişi can verdi

Doğalgaz zehirlenmesi | Diyarbakır'da 3 kişi can verdi



Diyarbakır'da bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi.

Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi.

Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

YAKINLARI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları, evin bulunduğu sokağa geldi. Aileler, burada uzun süre gözyaşı döküp, ağıt yakarak, sinir krizi geçirdi.

EVDE İNCELEME

Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Olay Yeri İnceleme ekipleri, 3 kişinin ölümüyle ilgili avukat Ömer Baran'ın evinde araştırma başlattı. Çok yönlü çalışma yapan polis ekipleri, Baran çifti ve Akbaş'ın ölümüne yol açtığı değerlendirilen doğal gaz sızıntısının nedenini araştırıyor.

