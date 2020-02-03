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Doğu'da kar esareti | Binlerce köy yolu kapalı, sürücüler zorda

Doğu Anadolu bölgesi ile iç Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava köy yollarını kaparken, ana yollarda sürücüler dona karşı nöbet tutuyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 07:27
Doğu'da kar esareti | Binlerce köy yolu kapalı, sürücüler zorda


Doğu'da kar esareti | Binlerce köy yolu kapalı, sürücüler zorda

Yurdun batı kesimleri bahar havası yaşarken Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor. Ağrı’da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirdi, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı

İki gün aralıksız süren kar yağışının ardından gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düştüğü Ağrı'da, günlük yaşam durma noktasına geldi. 

Bölgeden alınan son bilgilere göre araçlarını soğuktan branda ve battaniye örterek korumaya çalışan vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmasına engel olamayınca, gece soğuk hava nöbeti tutmaya başladı.

Dinlenme tesislerinde bekleyen TIR şoförleri de, gece boyunca yakıt depolarının altında ateş yakıp, her iki saatte bir araçlarını çalıştırarak, araçlarının donmaması için önlem almaya çalıştı.

Doğu'da kar esareti! Tam 2 bin 25 köy yolu!


Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi

Ocak ayında mevsim normallerinin altında kar yağışı düşen Doğu'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece boyunca etkili oldu.


ERZURUM'DA 852 YOL KAPANDI

Sabah etkisini kaybeden kar yağışı sonrası bölgede 2 bin 25 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 852, Ağrı'da 450, Muş'ta 311, Kars'ta 181, Erzincan'da 171, Iğdır'da ise 60 köye ulaşım sağlanamıyor.

MUŞ KENT MERKEZİNDE 59 SANTİM OLDU

Muş kent merkezi ve Ardahan Göle'de kar kalınlığı 59 santimetreye ulaşırken, Kars'ta 46 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı Erzincan'da 45, Ağrı'da 40, Kars'ta 20, Erzurum'da 11, Iğdır'da ise 4 santimetre oldu.

KIZILAY'IN KAR MESAİSİ

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum-Bayburt karayolunun 82'nci kilometresindeki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi zaman zaman ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt yönüne giden araçlar kontrol noktasında bekletilirken, Kızılay tarafından sürücülere dağıtılmak üzere 200 bardak çorba, içerisinde bisküvi, meyve suyu ve içme suyu olan kumanya paketi ile 20 battaniye gönderildi. Iğdır, Kars, Ağrı'ya ulaşımın sağlandığı Horasan ilçesinde de Kızılay ekipleri kar mesaisi yaptı. Kızılay, Horasan´a 100 bardak çorba, 100 kumanya paketi gönderdi.


OTOBÜS KARA SAPLANDI

Tortum ilçesi yakınlarında İran plakalı yolcu otobüsü, yağış ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kara saplandı. Erzurum-Artvin karayolu çift yönlü trafiğe kapanırken otobüs, bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

10 SAAT SONRA HASTAYA ULAŞTILAR

Erzincan'ın Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan ve kanaması olduğu öğrenilen Dursun Ağaç (66) için yakınları 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaya ulaşamayınca, devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ekiplerin ulaştığı Ağaç, ilçe merkezindeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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