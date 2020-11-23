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Duraklarda hastanelerde sosyal mesafe anlatıldı

Türkiye salgınla mücadelede radikal önlemler almaya hazırlanırken, mesai saatleri öncesi ve sonrası otobüs metrobüs duraklarındaki yoğunluk sosyal mesafeyi unutturuyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:01
Duraklarda hastanelerde sosyal mesafe anlatıldı

Duraklarda hastanelerde sosyal mesafe anlatıldı


Koronavirüse karşı mücadele yoğunlarak devam ederken sosyal mesafenin unutulduğu yerler arasında hastaneler, otobüs, metrobüs durakları, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında ortaya çıkan görüntü korkutuyor.İstanbul'da

İstanbul, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda akşam iş çıkışı sırasında yoğunluk oluştu. Araç bekleyenlerin oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.


Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.

HASTANELERDE DURUM VAHİM


Bu arada, hastanelerde yoğunluk korkutucu boyutlara ulaştı. İstanbul, Konya ve Adana'nın ardından Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi illerden gelen kovid 19’lu hastaların kabul edildiği, Güney Marmara’nın Covid merkezi Bursa Şehir Hastanesi’nde Erişkin Acil ve Travma Acil servisleri Covid Acil ve Covid 19 Polikliniği’ne dönüştürüldü. Ayrıca hastane bahçesine de dev sahra çadırı yerleştirildi.Özellikle şehri doğu kesimi Yıldırım başta olmak üzere Gürsu ve Kestel ilçelerinden gelen hastaların tedavi edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kalp bölümü covid hastanesine dönüştürüldü. Hastanenin 4 ve 6. katlarındaki kardioloji ve kalp damar servisleri ile yoğun bakım servislerine Covid 19’lu hastalar yatırılırken, kalp hastanesinin acil servisi de uzun süredir Covid 19 acil servisi olarak hizmet veriyor. Hastanede kalp hastaları için ayrılan yatak sayısının 35’in altına düştüğü öğrenildi.

Hasta kuyruğu hastane dışına taştı

Şehir merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi ile yıkımı gündemde olan Muradiye’deki Memleket Hastanesi’de Covid 19’lu hastalarla doldu taştı. Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde başlayan hasta kuyruğu hastane dışına taştı. Kuyrukta bekleyen hastalar arasındaki sosyal mesafeye bazı hastanelerde dikkat edilirken, bazılarında hastaların iç içe olan görüntüleri dikkat çekti. Korona virüs ile mücadeledeki en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu belirten Bakan Koca, Bursa’daki mücadelenin sadece Bursa’yı değil tüm Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsYoğunlukMetrobüs
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