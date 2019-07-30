Erbil Suikastin'de ABD parmağı| Barzani yönetiminden çok önemli hamle



Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu'nda görevli diplomatımız Osman Köse'yi şehit eden PKK'lı katili evinde saklayan Irak'ın en zengin iş adamlarından biri önce gözaltına alındı, ardından TV kanallarında teşhir edilerek sorgulandı. Gözaltına alınan terör destekçisi işadamı sıradan biri değil. Ailesi Saddam Hüseyin yanlısı, babası Saddam Hüseyin yönetiminde müsteşar olarak görev yapmış. Irak'da Barzani ve Talabani'nin isyanı sırasında Saddam'ın askerleri ile birlikte Peşmergelere hatta sivil yerleşim birimlerine kalleş saldırılar düzenlemiş.

Terör örgütü PKK ile ilk anlaşmayı imzalayan bir aile. Kuzey Irak'a PKK'lı teröristleri getiren Sıtkı (Kerimhan) Bradosti ailesi. Sadece Kuzey Irak'ta değil, Irak'ın genelinde oldukça etkili. Arkasında ABD ve NATO'nun tam desteği olan Bradosti ailesinin iç yüzünü bugün HaberTürk'ten Çetiner Çetin kaleme aldı.

Sıtkı Kerimhan ailesini yıllar önce tanıdığını dile getiren Çetiner Çetin, Irak Kürt Bölgesel yönetiminin kurulduğu günden bu yana Sıtkı Kerimhan'a mesafe koyduğuna dikkat çekti.

Irak'ın işgali sonrası Amerikan ordusunun tüm ihtiyacının Kerimhan ailesi tarafından karşılandığını, son dönemde Irak'tan Suriye'deki PKK'lı teröristlere götürülen binlerce TIR silah ve aracın nakliyat işinin de aynı ailenin şirketlerine verildiğine işaret etti. Amerikalı eşi halen ülke dışına çıkmaya çalışırken, ABD'nin Irak misyonu aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Kerimhan'ı kurtarmak için çaba harcıyor.

TERÖRİST ONUN EVİNE SIĞINMIŞTI



Sıtkı Kerimhan: ABD-PKK arasında nerede? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Sıtkı Kerimhan Bradosti’yi Mazlum Dağ ve arkadaşlarına yardım ve yataklıktan tutukladı. Zanlılar "Bizi Erbil dışına çıkar" talebiyle onun evine sığınmıştı.



Erbil’de diplomatımız Osman Köse’nin ölümüne neden olan saldırıdan sonra, Kürt güvenlik güçleri eş zamanlı operasyonlarla olayın birinci derece şüphelileri olarak altı kişiyi yakaladı ve itiraflarını yayınladı. Terör örgütü PKK’nin tetikçisi Mazlum Dağ, direkt Osman Köse’yi öldürmek üzere bu operasyonun kurgulandığını itiraf etti.

Dağ’ın tetiği çeken kişi ve Türk vatandaşı olmasından ötürü günlerdir eylemdeki rolünü tartışıyoruz ancak dikkatlerinizi başka bir yere çekmek istiyorum.



Sıtkı (Kerimhan) Bradosti kimdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Bradosti’yi Mazlum Dağ ve arkadaşlarına yardım ve yataklıktan tutukladı. Zanlılar "Bizi Erbil dışına çıkar" talebiyle onun evine sığınmıştı.

Irak’ta dokuz yıl boyunca Türk medyasının temsilciliğini yapmış bir gazeteci olarak size şunu söyleyebilirim: Televizyonda Sıtkı Kerimhan Bradosti adını ve yüzünü görünce açıkçası şoke oldum. Şimdi anlatacaklarımı muhtemelen ilk benden duyuyor olacaksınız.



"YARDIM YAPTIĞI KESİN"



Kendisi Irak’ın en zengin işadamlarından. Sıralama derseniz, ilk beşlik listede üçüncü sırada. Basra’dan Dohuk’a iş dünyasında onu tanımayan yoktur.

Aile çok zengin ve oldukça dikkatli, stratejik hamleler yapmasıyla biliniyor. Ben de aileyi tanıyorum. Böylesi göz önünde olan bir aile, bu işe nasıl bulaşır diye düşünmeden edemiyorum. Ancak Erbil yetkililerinin elindeki verilere göre Sıtkı Kerimhan’ın PKK tetikçisi Mazlum Dağ ve arkadaşlarına yardım yataklık yaptığı kesin.

Ailenin girift ilişkileri mevcut. Pek gün yüzüne çıkmayan bir detay paylaşayım. Babası Kerimhan Bradosti, 1996 yılında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile Şam’da bir araya gelip bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşma uyarınca Bradosti ailesi ve PKK, Kuzey Irak’tan Barzani ailesini çıkarıp PKK’yı yerleştirmek için işbirliğine giriyorlar.

Sıtkı Kerimhan’ın ailesi Bradost bölgesinden, yani Hakurk civarı. Türk silahlı kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdiren Pençe 1 ve Pençe 2 operasyonlarının merkezi Bradost. Sıtkı Kerimhan ise bu bölgenin ağası…



Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde Kürt isyanlarına karşı Saddam’ın yanında yer almıştı Bradostiler. Baba Kerimhan Saddam’ın müsteşarı olarak görev yaptı. 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle birlikte Kürt yönetimi ile çok barışık olmasa da, bölgede büyük bir aşiret olmaları nedeniyle, yeni süreçte ticari aktör olarak yer aldılar...

Ancak asıl güç aldıkları bu feodal ilişki ağı değil. Irak’ın en fazla ithalat yapan şirketi Zozik Company’nin sahibi Sıtkı Kerimhan 2003’ten bu yana ABD askeri birliklerinin tüm lojistiğini tek başına sağlıyor.

Mersin limanından Basra limanına kadar Irak’a Amerikalılar için tüm gıda ve teknik teçhizat bu şirket üzerinden gidiyor. Onlardan her ay milyonlarca dolar kazanan tek bir isim. Kürt yönetimi ile ilişkileri oldukça soğuk ve mesafeli fakat Amerika’nın güçlü desteği sayesinde bugüne kadar dokunulmazlardı.

Sıtkı Kerimhan’ın eşi Amerikalı bu arada. Kendisi de Amerikan vatandaşı. Erbil başta olmak üzere Irak genelinde birçok işletmesi, şirketi var. Irak’ta birçok televizyonu reklamları ile finanse ediyor.

Aile, 2003 yılından sonra inşaat, petrol ve daha sonra sigara ticaretine başlamıştı. Üretilen sigaralar Ortadoğu pazarlarına buradan yollanıyordu.

"DOKUNULMAZ" DENEN KERİMHAN TUTUKLANDI



Yine 1990’lı yıllarda BM ile imzalanan petrol karşılığı gıda anlaşmasının ana aktörü olan ve lojistiğini yapan ailenin uluslararası ilişkileri oldukça karmaşıktı.

Ancak, en can alıcı nokta şu. ABD’nin PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yolladığı binlerce tırlık silah ve lojistik Sıtkı Kerimhan Bradosti’nin sahip olduğu Zozik şirketi tarafından sağlanıyor.

Irak Kürdistan yönetimi ise geçtiğimiz günlerde, büyük bir cesaretle "dokunulmaz" denen Sıtkı Kerimhan’ı tutukladı. Kameraların önüne çıkarıp teşhir etti.

Sıtkı Kerimhan’ın Amerikalı eşi ve çocukları ise Erbil’deki ABD konsolosluğuna sığınmış. Şu anda ABD’nin, eşini sorgulanmaması için yurt dışına çıkarmak istediği belirtiliyor. Sadece bununla da sınırlı değil, ABD’nin Bağdat büyükelçisi Sıtkı Kerimhan’ın serbest bırakılması için devreye girmiş. Bu hamur çok su kaldırır.