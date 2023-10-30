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Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü Cumhuriyet'i hedef aldı

Konya Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu yaşarken, yaşadığı toprakları vatan haline getiren Atatürk ve Silah arkadaşları ile Cumhuriyet'i hedef aldı.

30 Ekim 2023 Pazartesi 00:05
Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü Cumhuriyet'i hedef aldı






Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü Cumhuriyet'i hedef aldı

Adı Cumali Özince, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Konya Ereğlili gençler spordan, sportif etkinlik ve faaliyetlerden geri kalmasın diye yetki vermiş, ama adamın Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı görenleri hayrete düşürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, bir asrı deviren Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldı. Sosyal medya hesabından "Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" bir sonraki paylaşımı yapan Özince, gelen tepkiler üzerine çark etti.

Tüm yurtta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşı kutlanırken Konya'nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, skandal bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’i hedef alan Özince, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” diye yazdı.

TEPKİ GELDİ, MÜDÜR ÇARK ETTİ

Kullanıcıların tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özünce, Cumhuriyet'i överek "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ise skandal paylaşıma imza atan Özince’yi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından il müdürünün tutuklanmasını talep eden Türktaşi "Ereğli Gençlik ve Spor ilçe müdürü sonunda Cumhuriyet düşmanlığını itiraf etti. Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları sindiremediğini sosyal medya da yaptığı paylaşımlar ile açıkça Cumhuriyet düşmanlığını ilan etti. Hala o koltukta nasıl oturuyor?" ifadelerini kullandı. 

Türktaş, “Ereğli Kaymakamlığını ve Ereğli’deki bütün yetkilileri Cumali Özince’nin tutuklanmasıyla ilgili göreve davet ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğli
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