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Ermenistan teslim oldu | Türk askeri Karabağ'a gidiyor

Moskova'da imzalanan teslim anlaşmasına Türkiye'de imza koydu. Kelbecer, Laçin ve Ağdam'dan hemen, diğer bölgelerden de 3 ay içinde tüm işgalci Ermeni güçler çekilecek.

10 Kasım 2020 Salı 00:36
Ermenistan teslim oldu | Türk askeri Karabağ'a gidiyor

Ermenistan Karabağ'da teslim oldu | Çapulcularını geri çekiyor


Ermenistan 30 yıldır işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından çekiliyor. Ermenistan'ın Karabağ'da teslim olacağı haberi Baku'da sevinçle karşılanırken, Ermenistan karıştı. 

Ermeni ordusunun diz çöktüğünün ortaya çıkmasının ardından Ervian'da olaylar çıktı.. Yüzlerce kişi gece yarısı Başbakanlık binasını basmaya kalktı.
Erivan polisi, Paşinyan'ın konutu ile kamu binalarını koruma altına alırken, başbakanlık binasının taşlandığı bildiriliyor.


BÜYÜK ZAFER ŞUŞA'DA KAZANILDI

İşgalci Ermeni askerlerinin yenilgiyi kabul etmesinde en büyük etken Şuşa'nın önceki gün Anavatan topraklarına 28 yıl sonra yeniden katılmasıyla kazanıldı. Azerbaycan ordusunun kararlılığı karşısında diz çöken Ermeni birliklerinin üç şehirden hemen çekilmesinin Rusya ve Türkiye'nin gözetiminde yapılacağı, üçüncü bir ülkenin bölgeye müdahali edilmeyeceği ifade ediliyor.

Ermenilerin çekildiği yerlere Türk ve Rus askerleri konuşlanacak.

Gece yarısı 00.00'da imzalanan Moskova Anlaşması ile Ermeniler 30 yıldır işgal altında tuttuğu Türk topraklarından geri çekiliyor. Anlaşmanın en önemli noktası, Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelere Türk ve Rus askerlerinin Barış Gücü olarak gönderilmesi yer aldı.


Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal eden, binlerce Azerbaycan Türk'ünü katleden Ermenistan, tüm işgal ettiği alanlardan çekileceğini duyurdu. Laçin, Kelbecer ve Ağdam'dan hemen, diğer işgal altındaki topraklardan ise 3 ay içinde çekileceğini duyurdu. Çekilmenin hemen ardından Ermenilerden boşalan yerlere Türk ve Rus Barış Gücü askerleri yerleştirilecek.


Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan çekilecek. Birazdan teslim olma anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

PAŞİNYAN TESLİM BELGESİNİ İMZALADIĞINI DUYURDU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti.

Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.

Paşinyan: Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'a göre karar, bölgedeki 'askeri durumun derinlemesine incelenmesi' neticesinde alındı.
 


 

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Son Güncelleme: 10.11.2020 01:33
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
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