

Ertuğrul Gazi Yerine, Diriliş Ertuğrul'un büstünü diktiler

Dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın büstü ikinci kez Türk Büyükleri arasında yerini aldı. Üstelik ikinci vahim hataya yine bir AK Partili Belediye imzasını attı. Osmanlı tarihine büyük önem verdiklerini her fırsatta dile getirenlerin neden olduğu skandal haberi bu kez Ordu'dan geldi. Sözcü Gazetesi'nde bugün yayınlan habere göre, skandal büst hakkında belediyenin ne yapacağı henüz bilinmiyor.

Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin, Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi'ye değil, TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirlenmişti.

Şimdi de AKP’li Ordu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen Ertuğrul Gazi büstünün Engin Altan Düzyatan’a benzediği ortaya çıktı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜLER

tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken, Ertuğrul Gazi’nin büstünü görenler şaşkına döndü.

Birçok kişi ilk bakışta kaidesinde Ertuğrul Gazi yazan büstün dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini dile getirdi.

MEYDANDA 20 BÜST VAR



Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.

Büstler yerleştirildikten sonra meydanı gezen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerektiğini belirterek “Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

