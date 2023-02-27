Ezan okununca sustu; Bay başkan bunun adı riyakarlık



HaberTürk ekranlarında üç gündür depremin yerle bir ettiği kentlerin belediye başkanları canlı yayında konuk oluyor. Başkanların deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşları dini vecibeleri yerine getirelerek defnetmesiyle övündüğü canlı yayın sırasında bu akşam ezan okunurken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ezan okunurken susmayı tercih etti. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy konuyla ilgli Başkan Güngör'ün tercihine saygı duyduğunu ancak konuşmasında dinen bir sakınca bulunmamasını hatırlatmasına rağmen, başkanın suskunluğu izleyenleri hayrete düşürdü.

"Ezan okunuyor beklememiz lazım"



AKP'li Başkan ezan başlayınca röportaja ara verdi, Mehmet Akif Ersoy ne diyeceğini şaşırdıhttps://t.co/rz5A8NiSpV — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 27, 2023

Oysa aynı başkanların yönettiği şehirlerde ezan ve cenazelere gösterdiği hassasiyeti, şehirlerinde inşaa edilen ve binlerce kişinin canına mal olan konutlara göstermediğini hatırlatan vatandaşlar, sergilenen riyakarlığa sosyal medyada tepki gösterdi.

Bakın Kahramanmaraş'ta yüreklerimizi yakan can kayıplarımız ve yaralılarımız hariç: toplam 117 bin 801 binada bulunan 374 bin 218 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 22 bin 113 binada yer alan 84 bin 59 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu görüldü. 2 bin 208 binadaki 12 bin 975 bağımsız birimin orta hasarlı, 33 bin 664 binada bulunan 139 bin 406 bağımsız birim az hasarlı, 45 bin 395 binadaki 98 bin 242 bağımsız birimin de hasarsız olduğu saptandı. Rakamlar AFAD'ın açıklaması. Tüm bunlara rağmen Başkan'ın canlı yayında cenaze işlemleri ve ezana gösterdiği saygı halkı kandırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

ERSOY NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI

AKP'li Başkan ezan başlayınca röportaja ara verdi, Mehmet Akif Ersoy ne diyeceğini şaşırdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, katıldığı canlı yayın sırasında ezan başlayınca röportaja ara verdi. Sunucu Mehmet Akif Ersoy ise Güngör'ün sessizliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki son durum hakkında bilgi verdi.



"Kahramanmaraş iki büyük depremin merkezi. Depremin olmasıyla birlikte arama kurtarma ağırlıklı çalışma devam etti. Eşzamanlı olarak barınma ve beslenme hamdolsun kamu kurum, kuruluşları, STK, belediyeler süreç ilerledi. Şu anda 78 bin üzerinde çadır var. Şu ana kadar çadırların büyük kısmı karşılandı. Bireysel talepler var. Çadır konusunda şu anda önemli sorunumuz yok. Bireysel talepler var. Tamamına yakını AFAD tarafından karşılanıyor." diyen Güngör'ün konuşması sırasında ezan başladı.

"EZAN OKUNUYOR BEKLEMEMİZ LAZIM"

Ezan sesini duyduktan sonra "Aziz Allah" diyen Güngör, "Ezan okunuyor, beklememiz lazım" dedi. Mehmet Aki Ersoy ise "Ezanın okunmasını mu bekleyelim istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla caiz olmaması gibi bir durum yok ama size saygı duyuyorum" dedi. Güngör ise, Ersoy'a "Ezanı bekleyelim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Ezandan sonra devam edelim" diyerek röportaja ara verdi.