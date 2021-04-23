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Faruk Fatih Özer'in sevgilisi Eslem Sena Nur ilk kez konuştu

2 milyar dolarlık kripto para ile Türkiye'den kaçan Thodex'in patronu kırmızı bültenle aranırken, bir dönem sevgilisi olduğu iddia edilen Eslem Sena Nur 'Aslında efendi biriydi' dedi.

23 Nisan 2021 Cuma 19:41
Faruk Fatih Özer'in sevgilisi Eslem Sena Nur ilk kez konuştu

Faruk Fatih Özer'in sevgilisi Eslem Sena Nur ilk kez konuştu


Türkiye'de geride 391 bin kişinin birikimini kripto paraya çevirerek ortadan kaybolan Thorex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'le ilgili olarak Faruk Fatih Özer hakkında, birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Özer'in iadesi için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile görüştü.

"ÇOK EFENDİ BİR ÇOCUKTU"

Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur'dan da açıklamalar geldi. HaberTürk'te yer alan habere göre, yaşananların ardından Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu hiç beklemezdim." dedi.

Özer'in Beykoz'da ailesiyle yaşadığını belirten Nur, "Kripto parayla ilgili hiçbir şey söylememişti. Kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yurtdışında yazılım şirketi olduğunu söyledi. Singapur'du diye hatırlıyorum. Biz ayrıldıktan sonra bu işe girdi. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Geçtiğimiz yıl karantina döneminde tekrar görüşmek için aradı ama kabul etmedim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ThodeEslem Sena Nur
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