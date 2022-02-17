Ferdi Taş skandalı | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırmış



Esra Erol programına katılan Kübra hanım, sosyal medyadan tanıştığı Erzincanlı Ferdi Taş'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Program yayını devam ederken çok sayıda mağdur ortaya çıktı.

Erzincan'da ikinci el eşya satışı yapan Ferdi Taş adlı kişi, Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki Kübra adlı yaşlı kadını evlilik vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle ATV stüdyolarına geldi. Canlı yayında nasıl dolandırıldığını anlatan Kübra hanım, güzel sözlerle evlilik vaadine inandığını söylerken, canlı yayına telefonla ihbarda bulunan çok sayıda kadın Ferdi Taş tarafından mağdur edildiğini ve şiddet gördüğünü iddia etti.

Kırklareli'nden bağlanan Sonseren adlı kadın "Önceki gün benim yanımdaydı, biz evlilik hazırlığı yapıyorduk, hatta başka bir kadından olan 9 aylık çocuğunu bile yanıma getirdi. Benden 3 altın bilezik aldı" diyerek programa katkıda bulundu. Bu arada Esra Erol'un programına çok sayıda ihbar telefonu geldiği açıklandı.

