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Fidan üretimi katlanarak büyüyor

Türkiye'nin yeşillendirilmesi için yoğun çaba harcayan Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu ve Sinop'ta her yıl yarım milyon fidan üretiyor.

03 Kasım 2020 Salı 22:48
Fidan üretimi katlanarak büyüyor

Fidan üretimi katlanarak büyüyor

Orman varlıklarını koruyan ve geliştirilmesi için çalışan Orman Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu ve Sinop’taki bölge müdürlüklerinde her yıl 500 bin adet fidan üretimi yapılıyor. Yetiştirilen fidanlar arasında sahil çamı, kızılçam, süs bitkileri, kestane, defne, iğde, ıhlamur, ceviz ve karayemiş gibi binlerce gelir getirici tür de yer alıyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün yapacağı ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyduğu orman ağaçlarını yetiştirmek, ayrıca kamu kurumlarının, belediyeler ile özel kişi ve kuruluşların orman ağacı, süs bitkisi fidan ve tohum taleplerini karşılamak için üretim yapan bölge müdürlükleri, vatandaşlara bedelli olarak her yıl 200 bin adet fidan tahsis ediyor.

Orman köylüsüne gelir getirici 45 bin fidan

Sinop yöresine uyum sağlayan ve bölge florasına özgü türlerden olan kestane, dağ çileği, fırıncık armutu, alıç, ceviz, kuşburnu, kızılcık, badem, defne, iğde, Ihlamur, karayemiş ve duttan oluşan 45 bin adet fidan üretimi ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, gelir getirici ağaç türleri sayesinde orman köylüsüne de ekonomik katkı sunuyor.

Gelir getirici türlere talep artıyor

Tıbbi aromatik bitkilere ve stratejik ürünlere talebin daha da arttığı son yıllarda OGM, bu alanda daha fazla fidan üretimi yapıyor. 2020 yılında 1000 gelir getirici türde 260 milyon adet fidan üretimi planlayan OGM, Eylül itibariyle yapılan sayımlarda fidanlıklarda dağıtımı yapılacak 261,4 milyon adet fidan yer alıyor.

Özel sektör fidanlıkları için de üretim yapan OGM, aşılı fidan üretiminde özellikle ceviz, antepfıstığı, mahlep (kiraza aşılama), ıhlamur, mavi servi, karaservi, ladin, sedir gibi türlerin 1,2 yaşındaki fidanlarını altlık olarak satışını yapıyor.

Boylu fidan üretimi için başta çınar olmak üzere, dişbudak, akçaağaç, kayın, ıhlamur, karaağaç, huş, meşe gibi yapraklı, maviservi, sedir, karaçam, sarıçam, batı ladini, doğu ladini, göknar gibi ibreli fidanlar ile oya, süs eriği, zakkum, hatmi gibi ağaççıklar da ara ürün olarak satılıyor.

OGM ayrıca, özel sektörün yaptığı peyzaj çalışmalarında kullanmak üzere çeşit tamamlama için de başta tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere çalı grubu fidanlardan da üreterek satışını yapıyor.


 

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