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Filenin Sultanları'na laf atan başkan görevden alındı

Türkiye'nin milli gururu Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına sosyal medyadan laf atan MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı ihraç edildi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:57
Filenin Sultanları'na laf atan başkan görevden alındı

Filenin Sultanları'na laf atan başkan görevden alındı

Alman Milli Takımı'nı 3-0 yenerek sahada adeta destan yazan Filenin Sultanları A Milli takımımız hakkında haddini aşan sözler sarfeden dengsiz belediye başkanı, partisinden ihraç edildi. 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, A Mili Kadın Voleybol Takımı oyuncuları hakkında attığı mesajla gündeme gelen Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Durmaz, daha sonra yaptığı bir açıklamada ile de "Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" dedi


Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in sözleri hakkında açıklama yaptı. Durmaz, "Partimizde kalması mümkün değil. Soruşturma başlattık istifasını istedik" dedi.

Durmaz daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla, Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." dedi.

BİROL ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” demişti.

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