Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fırtına Kırklareli'ni vurdu | Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı, camlar patladı

Marmara ve Trakya bölgelerinde etkili olan fırtına ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kırklareli il merkezinde 30'dan fazla evin çatısı uçtu. Okullar bir gün tatil

12 Ocak 2022 Çarşamba 04:10
Fırtına Kırklareli'ni vurdu | Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı, camlar patladı

Fırtına Kırklareli'ni vurdu | Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı, camlar patladı


Kemal Kaçmaz 

Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alan fırtına ve soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Trakya'da son 3 gündür devam eden soğuk ve yağmurlu hava bugün fırtınanın da devreye girmesiyle hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kırklareli'de ise son iki gündür devan eden fırtına gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentte şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çok sayıda binanın çatısı uçtu. Pınarhisar ilçesinde ise Koloğlu İlk Okulu'nun giriş duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. 

ÇATILAR UÇTU, CAMLAR PATLADI

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaya çağırdı. Kesimoğlu daha önceden il genelinde fırtına alarmı verildiğini belirterek "Fırtına bekliyorduk ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Ekipler teyakkuz halinde." dedi. Öte yandan il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.


VALİLİK DUYURDU OKULLAR BİR GÜN TATİL 

Kırklareli'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına karşı tüm kurumların teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur."


TEKİRDA'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara’da başladı.


Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şiddetli fırtına Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve çevresinde de etkili oluyor. Kar yağışı ile birlikte Tekirdağ'a bağlı çok sayıda yerleşim biriminde etkili olan fırtınanın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

Fırtına Kırklareli'nde okulları tatil ettirdi
Fırtına Kırklareli'nde okulları tatil ettirdi
Yağmurlu hava bu bölgelerde etkili olacak | Trakya için uyarı geldi
Yağmurlu hava bu bölgelerde etkili olacak | Trakya için uyarı geldi
Kıyıköy Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Kıyıköy Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Kırklareli Atlas Diş Polikliniği hizmete açıldı
Kırklareli Atlas Diş Polikliniği hizmete açıldı
Kırklareli Karahıdır Mahallesi 25 yıldır yolun yapılmasını bekliyor
Kırklareli Karahıdır Mahallesi 25 yıldır yolun yapılmasını bekliyor
Kar yağışı başladı, buzlanma ve don uyarısı
Kar yağışı başladı, buzlanma ve don uyarısı
Trakya Bölgesi'nde yağmur suları evleri bastı
Trakya Bölgesi'nde yağmur suları evleri bastı
KIRK-KAB’ın 2021 yılı bütçesi 6 milyon TL | Lüleburgaz
KIRK-KAB’ın 2021 yılı bütçesi 6 milyon TL | Lüleburgaz
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtına Kırklareli'nde okulları tatil ettirdi
Fırtına Kırklareli'nde okulları tatil ettirdi
Enes Kara'nın intiharı | Tarikat yurtlarında neler oluyor?
Enes Kara'nın intiharı | Tarikat yurtlarında neler oluyor?
SAHİM-SEN'den TSK Personelinin hedef gösterilmesine tepki
SAHİM-SEN'den TSK Personelinin hedef gösterilmesine tepki
Geberen gebersin | Ambulansa yol vermeyen işçiler böyle demiş
Geberen gebersin | Ambulansa yol vermeyen işçiler böyle demiş
Suriye sınırında bombalı saldırı, 3 askerimiz şehit
Suriye sınırında bombalı saldırı, 3 askerimiz şehit
Sigara anketi | NG Kamuoyu Anketi | Zamlar ve Ölümüne Sigara
Sigara anketi | NG Kamuoyu Anketi | Zamlar ve Ölümüne Sigara
Mülakat adaletsizliği bir gün sizi de yakar
Mülakat adaletsizliği bir gün sizi de yakar
Yağmurlu hava bu bölgelerde etkili olacak | Trakya için uyarı geldi
Yağmurlu hava bu bölgelerde etkili olacak | Trakya için uyarı geldi
Öğrenciler 'Suyun Değeri' için yarışacak
Öğrenciler 'Suyun Değeri' için yarışacak
Berkin Elvan'ın ailesi isyan etti | Katili halâ dışarıda
Berkin Elvan'ın ailesi isyan etti | Katili halâ dışarıda

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim