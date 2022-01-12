Fırtına Kırklareli'ni vurdu | Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı, camlar patladı



Kemal Kaçmaz

Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alan fırtına ve soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Trakya'da son 3 gündür devam eden soğuk ve yağmurlu hava bugün fırtınanın da devreye girmesiyle hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kırklareli'de ise son iki gündür devan eden fırtına gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentte şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çok sayıda binanın çatısı uçtu. Pınarhisar ilçesinde ise Koloğlu İlk Okulu'nun giriş duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı.

Geçmiş Olsun Pınarhisar…



İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile Pınarhisar İlçemizde bulunan Koloğlu İlkokulu’nun girişi yıkılmıştır...

Tüm ekiplerimiz ilk andan itibaren saha çalışmalarını yapmış ve gerekli tüm önlemler alınmıştır... pic.twitter.com/tjCaLkeivY — T.C. Kırklareli Valiliği (@valikirklareli) January 11, 2022

ÇATILAR UÇTU, CAMLAR PATLADI

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaya çağırdı. Kesimoğlu daha önceden il genelinde fırtına alarmı verildiğini belirterek "Fırtına bekliyorduk ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Ekipler teyakkuz halinde." dedi. Öte yandan il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Şunu da ekleyeyim fırtına henüz dinmedi, tüm vatandaşlarımızdan mümkünse evlerinde kalmalarını, ağaç, çatı, duvar gibi devrilebilecek/uçabilecek şeylerden kendilerini, hayvanları ve eşyalarını korumalarını bekliyoruz. Acil durumlarda 112’den bize ulaşabilirsiniz. https://t.co/3yXOBzVI6Y pic.twitter.com/II1oah27Zo — Mehmet Siyam Kesimoğlu (@mehmetkesimoglu) January 11, 2022

Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."



VALİLİK DUYURDU OKULLAR BİR GÜN TATİL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.

Kırklareli'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına karşı tüm kurumların teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur."



TEKİRDA'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara’da başladı.



Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şiddetli fırtına Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve çevresinde de etkili oluyor. Kar yağışı ile birlikte Tekirdağ'a bağlı çok sayıda yerleşim biriminde etkili olan fırtınanın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.