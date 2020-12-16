Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi

Sosyal medyada eğlenceli ve duygusal kimliğiyle tanınan Furkan Bayraktar hesaplarından 3. Kitap duyurusunu yaptı. Müzik ve edebiyattan kopamadığını söyleyen Furkan Bayraktar "Salgın sonrası Türkiye genelinde imza günlerine katılacağım" dedi.

Daha önce "" ve "" kitaplarını piyasaya süren genç yazar, üçüncü kitabı için müjdeyi verdi.

Bayraktar'ın hazırlık aşamasında olduğu belirtilirken kısa bir süre sonra kitabın okuyucularla buluşacağı öğrenildi.

Furkan Bayraktar kimdir?

Silivri’de 01.11.1999 yılında dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçabatlıdır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve 3 kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından 3. Kitap müjdesini sevenlerine duyurdu. Şu aralar 3. kitabını yazmakla uraşan Furkan Bayraktar daha önce de 2 tane Bir Yabancı Gibi ve Düşüyorum Tut Elimden kitaplarını kaleme almıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden yazar Furkan Bayraktar, bir yandan hem yazarlık hem de müzisyenlik kariyerine devam ettiriyor.