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Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi

Düşüyorum Tut ve Bir Yabancı Gibi kitaplarının yazarı, sosyal medyanın sevilen isimlerinden Furkan Bayraktar'ın üçüncü kitabı yakında raflarda yerini alıyor,

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:19
Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi

Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi

Sosyal medyada eğlenceli ve duygusal kimliğiyle tanınan Furkan Bayraktar hesaplarından 3. Kitap duyurusunu yaptı. Müzik ve edebiyattan kopamadığını söyleyen Furkan Bayraktar "Salgın sonrası Türkiye genelinde imza günlerine katılacağım" dedi. 

Daha önce "Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut" kitaplarını piyasaya süren genç yazar Furkan Bayraktar, üçüncü kitabı için müjdeyi verdi.

Bayraktar'ın hazırlık aşamasında olduğu belirtilirken kısa bir süre sonra kitabın okuyucularla buluşacağı öğrenildi.

Furkan Bayraktar kimdir?

Silivri’de 01.11.1999 yılında dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçabatlıdır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve 3 kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından 3. Kitap müjdesini sevenlerine duyurdu. Şu aralar 3. kitabını yazmakla uraşan Furkan Bayraktar daha önce de 2 tane Bir Yabancı Gibi ve Düşüyorum Tut Elimden kitaplarını kaleme almıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden  yazar Furkan Bayraktar, bir yandan hem yazarlık hem de müzisyenlik kariyerine devam ettiriyor.

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Son Güncelleme: 16.12.2020 22:26
Anahtar Kelimeler:
KitapFurkan Bayraktar
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