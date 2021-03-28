Gagavuz Türkleri, Türk Dünyası'nı buluşturdu



Moldova Özerk Gagavuz Yeri Türkleri ile Gazeteci Yazar Necdet Ertuğrul'un önderliğinde İstanbul'da kurulan Gagavuz Türkleri Dostluk, Kültür ve Dayanışma Derneği 14 yılı geride bıraktı.

Türkiye geneline yayılan ve sayıları 3 bini bulan Gagavuz Özerk Bölgesi vatandaşları temsilcileri ile Gagavuz Türkleri kanaat önderlerini, Türk Dünyası gönüllüleriyle buluşturan kutlama törenleri, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Genel Merkezi'nde buluştu. Türkiye'de ilk Gagavuz Derneği'ni Hasan Venedikli'nin yad edildiği toplantı renkli sohbetlere sahne oldu.

Dernek Başkanı Necdet Ertuğrul, Dernek Genel Koordinatörü Mariyanna Zakirova'nın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Türk Dünyası'na ömrünü adayan Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Kurucusu, Dünya Türkleri Hizmet Derneği Genel BaşkanıİYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Makina Mühendisi, Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı, Avrasya İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı, Tek Bayrak Derneği Genel Başkanı, İYİ Parti Fatih İlçe Başkanı, Balkan Türkleri Derneği Başkanı Gazeteci Yazarve derneğin yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Üniversitesi Misafir Öğretim Görevlisi Doçent, Türk Dünyası fikrinin yılmaz savunucularından Yazar, Gazeteci Yazar, Haç ve Kurt Belgeseli'ne imza atanvekanalı ekibi, Türk Dünyası'na ömrünü adayan merhum gazeteci yazar Kemal Çapraz'ın oğlu hukukçu adayıçok sayıda Türk Dünyası gönüllüsü katıldı.

Gagavuz Türkleri buluşmasında Yesevi Vakfı Kurucusu ve Başkanı Erdoğan Aslıyüce, Gagavuz Yeri gezisi ve Türk Dünyası'nın sorunlarıyla ilgili bir konuşma yaptı.



