Gagavuz Türkleri, Türk Dünyası'nı buluşturdu
Moldova Özerk Gagavuz Yeri Türkleri ile Gazeteci Yazar Necdet Ertuğrul'un önderliğinde İstanbul'da kurulan Gagavuz Türkleri Dostluk, Kültür ve Dayanışma Derneği 14 yılı geride bıraktı.
Türkiye geneline yayılan ve sayıları 3 bini bulan Gagavuz Özerk Bölgesi vatandaşları temsilcileri ile Gagavuz Türkleri kanaat önderlerini, Türk Dünyası gönüllüleriyle buluşturan kutlama törenleri, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Genel Merkezi'nde buluştu. Türkiye'de ilk Gagavuz Derneği'ni Hasan Venedikli'nin yad edildiği toplantı renkli sohbetlere sahne oldu.
Dernek Başkanı Necdet Ertuğrul, Dernek Genel Koordinatörü Mariyanna Zakirova'nın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Türk Dünyası'na ömrünü adayan Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Kurucusu Erdoğan Aslıyüce, Dünya Türkleri Hizmet Derneği Genel Başkanı Metin Özkan İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Uğur Hasan Çebi, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Makina Mühendisi Çokay Koçar, Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Oya Canbazoğlu, Avrasya İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Nihayet Baş, Tek Bayrak Derneği Genel Başkanı Serdar Şahin, İYİ Parti Fatih İlçe Başkanı Özcan Çeliksiz, Balkan Türkleri Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Rafet Ulutürk ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Üniversitesi Misafir Öğretim Görevlisi Doçent Olga Radova, Türk Dünyası fikrinin yılmaz savunucularından Yazar Ali Baykan, Gazeteci Yazar Alptekin Cevherli, Haç ve Kurt Belgeseli'ne imza atan Bora Taştan, Kerem Gülerman, Barbaros Balaban ve SAT 7 Türk TV kanalı ekibi, Türk Dünyası'na ömrünü adayan merhum gazeteci yazar Kemal Çapraz'ın oğlu hukukçu adayı Çağrı Çapraz çok sayıda Türk Dünyası gönüllüsü katıldı.
Gagavuz Türkleri buluşmasında Yesevi Vakfı Kurucusu ve Başkanı Erdoğan Aslıyüce, Gagavuz Yeri gezisi ve Türk Dünyası'nın sorunlarıyla ilgili bir konuşma yaptı.