Gazi ve Şehit Yakınları'nı inciten uygulama





Bazı şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının adını kullanarak şehirlerde sokak aralarına konulan ikinci el kıyafet ve yardım toplama kutularının üzerine Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı'nın adı yazıldı. İkinci el kullanılmış ayakkabı ve kıyafetleri Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için topladığını ima eden kutunun üzerinde ise "Giysi, Ayakkabı-Tekstil Bağış Kumbarası" yazılı.



Sosyal medyada üzerinde yükselen tepkilerde, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarının rencide edildiği belirtilerek bağış toplama konusunda izlenen yönteminin gurur kırıcı olduğuna dikkat çekildi.

