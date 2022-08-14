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Gazi ve Şehit Yakınları'nı inciten uygulama

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın adının yer aldığı 'İkinci el kullanılmış eşya' kutuları, vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Türk milletinin gazi ve şehit yakınlarının ikinci el eşyaya ihtiyacı yok!

14 Ağustos 2022 Pazar 20:17
Gazi ve Şehit Yakınları'nı inciten uygulama

Gazi ve Şehit Yakınları'nı inciten uygulama



Bazı şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının adını kullanarak şehirlerde sokak aralarına konulan ikinci el kıyafet ve yardım toplama kutularının üzerine Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı'nın adı yazıldı. İkinci el kullanılmış ayakkabı ve kıyafetleri Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için topladığını ima eden kutunun üzerinde ise "Giysi, Ayakkabı-Tekstil Bağış Kumbarası" yazılı. 


Sosyal medyada üzerinde yükselen tepkilerde, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarının rencide edildiği belirtilerek bağış toplama konusunda izlenen yönteminin gurur kırıcı olduğuna dikkat çekildi.

 

Anahtar Kelimeler:
Gazi Ve şehit YakınlarıKumbara
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