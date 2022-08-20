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Gaziantep'te trafik faciası | 15 ölü 22 yaralı var

Türkiye güne Gaziantep'te meydana gelen feci kaza haberi ile girdi. 15 yurttaşın can verdiği kazada 22 yaralı var. Hayatını kaybedenler arasında 2 gazeteci ile 3 itfaile çalışanı ve sağlık çalışanları var

20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:51
Gaziantep'te trafik faciası | 15 ölü 22 yaralı var

Gaziantep'te trafik faciası | 15 ölü 22 yaralı var



Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var" açıklamasında bulundu. Yaralı sayısının 22 olduğu öğrenildi.


Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.


VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KazaGaziantep
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