Gaziantep'te trafik faciası | 15 ölü 22 yaralı var





Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var" açıklamasında bulundu. Yaralı sayısının 22 olduğu öğrenildi.



VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.