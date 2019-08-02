Görgüsüz maganda, çarptığı adamı kartvizitini bırakıp kaçtı



Trafikte yaşlı bir adama çarparak yaralayan görgüsüz maganda, çarptığı adama yardım etmek yerine etrafında toplananlara kartvizitini bırakarak kaza yerinden hızla kaçtı. Akıllara durgunluk veren görgüsüzlüğe tanık olan vatandaşlar, kaçan aracın plakasını alarak polise bilgi verirken, kazazede gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fevzi Tutak adlı 77 yaşındaki vatandaş hastanede müşahade altına alınırken kaza yerinde kaçan şahıs aranıyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü kartvizitini olay yerindeki görgü tanıklarına bırakarak kaza yerinden hızla uzaklaştı...



Alınan bilgiye göre, Şehit Pamir Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Fevzi Tutak’a (77) otomobil çarptı. Sağ ayağından yaralanan yaşlı adam yere yığılırken otomobil sürücüsü olay yerindeki görgü şahidi bir gence kartvizitini bırakarak, "Bana buradan ulaşabilirler" diyerek uzaklaştı.



YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı adamın çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yaşlı adamın elinden tutup su ile yüzün yıkayan vatandaşlar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine de yardımcı olarak yaşlı adamı hastaneye gönderdiler.

Otomobil sürücüsünün bıraktığı kartvizit ise olay yerinde polise teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



