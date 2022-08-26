Gülşen tutuklanmasına Feridun Düzağaç'tan anlamlı destek



Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, sanatçı Gülşen'in dün jet hızıyla tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kararı sert bir dille eleştiren Düzağaç, ''Bir kadın şarkıcının maruz bırakıldığı hukuksuzluk mide bulandırıcı ve tiksinç'' dedi.



Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.



Gülşen'in ttuklanmasna ilişkin sanat camiasından ve siyasilerden tepki yağdı. Bir tepki de ünlü sanatçı Feridun Düzağaç'tan geldi. Feridun Düzağaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



''İmam kılığına bürünmüş bir sapkının “dinde zorlama vardır, sopalanabilirler” dediği, ilahiyatçı kılığındaki bir meczubun “namaz kılmayanlar öldürülebilir” buyurduğu, İslam'ı savunduğunu iddia eden bir zavallının “iptal ettirdiğimiz festivaller listesi" yayınladığı bir günde, sahne arkadaşına yaptığı orantısız bir şaka yüzünden orantısızca, siparişle ve zevkle tutuklanan bir kadın şarkıcının maruz bırakıldığı hukuksuzluk mide bulandırıcı ve tiksinç.