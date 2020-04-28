Güvercin katili maganda çocuk istismarcısı çıktı





Adı Üsame, polis kaynakları bu ruh hastası sapkın magandanın soyadını rumuzla verdiği için bilmiyoruz. Üsame E., İstanbul Eminönü'nün simgasi güvercinleri ezerek kaçan sapkın şahsın çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıktı, nedense hiç şaşırmadık.



Mübarek Ramazan ayında, merhametin zirvede olduğu bir dönemde, Üsame adlı ruh hastası maganda güvercinleriyle dünyanın en önemli meydanlarından biri olan Yeni Camii önünde dehşet havası estirdi. Kiraladığı aracıyla trafiğe kapalı alana giren vicdansız maganda 20 güvercini öldürerek kaçtı.

Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

AKILLARA ZARAR VEREN CANİ RUH HASTASI MI?

Akıllara zarar olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızla seyreden bir araç, Eminönü esnafı ve vatandaşların beslediği gücercinlerin arasına daldı.

Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti.

Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "28.04.2020 tarihi saat 07.50 sıralarında ilimiz Fatih ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Yeni Camii Caddesi Yeni Camii önünde beslenen güvercinlerin hızla seyreden bir araç tarafından ezilerek öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olaydan sonra Hamidiye Caddesi istikametine doğru giden aracın plakası tespit edilmiş, çalışmaların devamında plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Üsame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı tespit edilmiş, şüpheli şahıs ilimiz Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan ve (1) "Mala Zarar Verme ve (1) "Çocuğun Cinsel İstismarı olmak üzere (2) suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs 29.04.2020 günü adli makamlara sevk edilecektir" denildi.