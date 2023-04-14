

Haluk Levent TIME ödülünü neden reddettiğini açıkladı

Büyük deprem felaketi sonrası kısa sürede organize olan AHBAB Derneği Kurucusu Haluk Levent, kendisine verilen TIME dergisi ödülünü neden kabul etmediğini açıkladı

2)Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü.

Görüntülenme ve etkileşim gücü.

Üye sayısı.

Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar.



Ama içerik beni üzdü.

Referans olan kişi,Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. pic.twitter.com/LNkhE4KJ80 — Haluk Levent (@haluklevent) April 13, 2023

Müzisyen ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, dünyanın en önemli dergilerinden TIME dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi.



TIME’ın listesi “İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler” başlıkları altında oluşturuluyor.

3) Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım.



Deprem sürecinde tüm devlet kurumları ,hükümet ,tüm muhalefet , belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım.

Bilginize.???? pic.twitter.com/xhbJmNY9Vp — Haluk Levent (@haluklevent) April 13, 2023

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödülü reddettiğini ve Amerika'ya gitmeme kararı aldığını duyurdu.

"TÜRKİYE’DEN 182 KİŞİ ÖNERİLMİŞ"

Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış.

Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi,Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil.

"ÖDÜLÜ REDDEDİYORUM"

Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize.

İçerik yazısını okumayanlar için bir bölüm: “Haluk Levent ismi de umudun, dakikaların ölümle yaşam arasındaki fark anlamına geldiği ve Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap, sahada hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile.”