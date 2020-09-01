Hasan Hafızoğlu'nun bulunması için AKUT, 3 ekibiyle katıldı

AKUT, 3 ekibiyle, kayıp iş insanı için arama çalışmalarına katıldı

Bodrum’da yakınları tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanı Hasan Hafızoğlu, için dün öğle saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün öğle saatlerinde kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılması ile sonlandırıldı. AKUT Bodrum, AKUT Kuşadası ve AKUT İzmir ekipleri, 31 gönüllüsü ve 3 arama köpeği ile arama çalışmalarına dahil oldu.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıktığı öğrenilen ve bir daha geri dönmeyen iş insanı Hasan Hafızoğlu,için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuçlandırıldı. Yürüyüşten dönmeyen ve telefon ile de kendisine ulaşılamayan kayıp şahıs için, AKUT Bodrum, Kuşadası ve İzmir ekipleri, 31 gönüllü ve 3 arama köpeği ile arama çalışmalarına dahil oldu.

AKUT Bodrum ekibi tarafından başlatılan ve ardındanve bölgeyi bilen köylülerden oluşan ekiplerin dahil olduğu arama kurtarma çalışmaları, 24 saati aşkın bir sürede, maalesef kayıp iş insanın cansız bedeninin bulunmasıyla sonlandırıldı.

Hasan Hafızoğlu, geçen pazar günü evinden Ören Mahallesi Bozalan mevkisine, yürüyüşe gitti. Ancak geri dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. En son telefonla görüştüğü arkadaşına dere yatağına indiğini söyleyen Hafızoğlu için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği AKUT ile gönüllüler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalarda, dronla iz takip köpekleri de kullanıldı.

Ören Mahallesi'ndeki dere yatağında bu sabah Hafızoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Dereyi geçmek isterken yüksekten düştüğü tahmin edilen Hafızoğlu'nun ölüm neden otopsiyle belirlenecek.

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