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Hatay'da artçı depremler Hatay'ı vurdu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede artçı sarsıntılar can alıyor. Son iki artçı sarsıntıda 3 vatandaş hayatını kaybetti.

20 Şubat 2023 Pazartesi 23:05
Hatay'da artçı depremler Hatay'ı vurdu

Hatay'da artçı depremler Hatay'ı vurdu


Son dakika deprem haberi; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin ardından 5.2'lik iki deprem daha meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var" açıklamasında bulundu. Depremler sonucunda ilk bilgilere göre 3 vatandaş hayatını kaybetti, 213 vatandaş yaralandı. Bilin insanları depremden sonra yaptığı açıklamada, sarsıntının tekil deprem olduğunu artçı olmadığını duyurdu.

PEŞ PEŞE ÜÇ DEPREM DAHA

AFAD, Hatay Samandağ’da; saat 20.07'de 5.8; saat 20.19’da 5.2; 20.24'de 5.2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

CNN Türk'ün aktardığına göre, bölgede birçok binanın yıkıldığı ve göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

SOYLU: 1 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 1 kadın kafasına taş düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. 4 kişi enkaz altında kaldı, 1 kişi az önce çıkarıldı." dedi

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Son Güncelleme: 20.02.2023 23:16
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