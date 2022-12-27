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Hekimler, beyaz önlüklerini Medipol'ün önüne bıraktı

İstanbul’da hekimlerin, özel hastanelerde çalışmalarını kısıtlayan yönetmeliği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin önüne beyaz önlük bırakarak protesto etme girişimi polisin müdahalesiyle engellendi.

27 Aralık 2022 Salı 16:21
Hekimler, beyaz önlüklerini Medipol'ün önüne bıraktı

Hekimler, beyaz önlüklerini Medipol'ün önüne bıraktı



Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve hekimlerin özel hastanelerde çalışma koşullarını kısıtlayan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Mega Bağcılar Hastanesi’nin önünde bugün protesto edilmek istendi.


İTO üyeleri ile uzman hekimlerin beyaz önlüklerini hastane önüne bırakacağı eylem için polis ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

ÖNLÜKLERİNİ BIRAKTILAR

Hastaneye gelmek isteyen İTO Başkanı Nergis Erdoğan’ın da aralarında olduğu bir grup hekimin aracı, Mahmutbey metro durağında polis tarafından durduruldu. Hekimler burada alıkonurken sadece Nergis Erdoğan ile bir hekimin hastane önüne gitmesine izin verildi. Basın mensuplarının ise hastane önüne geçerek görüntü almasına izin verilmedi. Hastanenin onkoloji kısmında bir araya gelen bir grup hekim, beyaz önlüklerini yere bıraktı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ ENGELLEMEK ANAYASAL SUÇTUR"

İTO Başkanı Nergis Erdoğan, beraberindeki heyetle beyaz önlüklerini bıraktıktan sonra, yakın bir parkta açıklama yaptı. Muayenehanelerin kapatılmasına karşı tavırlarını ortaya koyduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Hekimliğin böyle bir bağımsızlık alanı engellenemez, önlenemez. Bu meyanda, ülkenin dört bir tarafında hekimler geldi. Uzmanlık derneklerinden tutun, bir sürü hekimlik alanından insanlar burada ve bu insanlar yalnızca hekim bağımsızlığını korumak üzere buradalar. Başka hiçbir amaçları yoktur, olamaz. Hem kendi haklarını hem de hastalarının tanı ve tedavi haklarını savunmak üzere buradalar. Bunu herkes böylece bilsin. Böyle bir şeyi engellemek de gerçekten anayasal bir suçtur. Kamusal bir alanda yapılan bir röportaja bile müdahale bir suçtur. Bunun da bilinmesini istiyorum.”

Öte yandan hekimler, hastane önünde engellenen basın açıklamasının İTO’nun Cağaloğlu’ndaki binası önünde yapılacağına belirterek meslektaşlarına çağrı yaptı.

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