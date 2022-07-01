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Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine, dekanlık tarafından dayatılan yemin metni, tıbbiyelilerin sert tepkisine neden oldu

01 Temmuz 2022 Cuma 15:43
Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki

Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki

Tıp Fakültesi öğrencilerinin geleneksel 'Hekimlik Andı'nı siyasi gerekçelerle değiştirmeye kalkan dekanlığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Yemin töreninin yapıldığı sahnenin ışıkları söndürülürken, öğrenciler yüksek sesle geleneksel yemini okumaya devam etti.


Sahne ışıklarını ve perdeyi kapattılar: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri engellemelere rağmen 'Hekimlik Andı'nı' okudu
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, sahne ışıklarının ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı'nın Cenevre Bildirgesi'ne uygun aslını okudu.


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversite yönetiminin "Sonuçları olur" tehtidlerine, sahne ışıklarını ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı'nın Cenevre Bildirgesi'ne uygun aslını okudu. Üniversite tarafından değiştirilp sansürlenmiş metni okumayı reddetti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) öğrencilerin Hekimlik Andı'nı okuduğu videoyu, Twitter hesabından, "'O metni okumayın' baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz" notuyla paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Hekimlik Andı
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