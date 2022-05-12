Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı



Türkiye Suriye sınırında Son dakika sıcak gelişme; Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgede askeri hareketlilik arttı. Rusya'nın Suriye'den asker çekmeye başlamasının ardından terör örgütü saldırıları artmaya başladı.

YARIM SAATTE 10 HAVANLI SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.



Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.