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İBB, DSİ sorumluluğundaki Riva Deresi'ni temizledi

Son 1,5 yılda 76 bin metreküp çökeltinin (teressübat)  çıkartıldığı derede, artan koku nedeniyle yeni bir temizlik çalışması başlatıldı. 

29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:54
İBB, DSİ sorumluluğundaki Riva Deresi'ni temizledi






İBB, DSİ sorumluluğundaki Riva Deresi'ni temizledi

İBB, DSİ sorumluluğundaki Riva Deresi’nde temizlik çalışmalarının yanı sıra kolektör ve ileri biyolojik arıtma yapımı gibi projeleri sürdürüyor.

Kirliliği ve kötü kokusuyla haberlere, sosyal medya paylaşımlarına konu olan 32 km’lik Riva Deresi, kollarıyla birlikte 367 km uzunluğa erişiyor. Karadeniz’e akan bir nehir olması nedeniyle 2009 yılından bu yana derenin tümünün ıslahı Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanında kalıyor.

BAŞKAN İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ 

İstanbul Valiliği, 2015 yılında Riva Deresi projesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yüklenen kamulaştırma çalışmalarını da iptal etti. Riva Deresi havzasında faaliyet göstererek dereyi kirleten sanayi kuruluşlarını denetlenme yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda bulunuyor.  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haziran 2020’de Riva Deresi’ni tekneyle incelemiş ve İBB sorumluluğunda olmamasına rağmen temizlik ve ileri biyolojik arıtma talimatları vermişti.

İBB, 2021 VE 2023’TE DE TEMİZLEMİŞTİ

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen 2021 ve 2023 yıllarında ortak temizlik çalışmaları yürüttü. Derenin ana kolunun yanı sıra Öğümce, Göllü ve Bozhane köylerindeki güzergahlara yönelik çamur ve teressübat çıkarma ile yüzey temizliği işlemleri yapıldı. Sadece son 1,5 yılda yapılan periyodik bakımlarda dereden 76 bin metreküp teressübat çıkarıldı. Böylece suyun rengi korunmaya, akışkanlığı sağlanmaya ve koku azaltılmaya çalışıldı.

YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Son günlerde koku ve kirliliğin artması nedeniyle Riva Deresi’nin batık kısmında, anfibi ekskavatör ve sızdırmaz çamur kamyonları desteğiyle yeni bir temizlik ve bakım süreci başlatıldı. Dere tabanındaki katı atıkların yanı sıra çamur ve yüzeydeki çöpler de sudan çıkartılıyor. Derenin ana kolunun etrafında servis yollarının bulunmaması, güzergahtaki sık ağaçlık alan ve özel mülkiyet sorunları, yapılabilecek diğer müdahaleleri kısıtlıyor.

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA YAPILACAK

Öte yandan İSKİ, Riva Deresi Havzası’nda birçok çevre yatırımı da devam ediyor. Riva Deresi Atıksu Kolektörü Tünelinin ihalesini yapan İSKİ, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirdi. Ayrıca Riva Bozhane, Koçullu ve Reşadiye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nin yapımı yatırım programına alındı ve ihale hazırlıkları devam ediyor. Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kapasite arttırımına yönelik ikinci etap inşaatında ihale aşamasına gelindi. 

Anahtar Kelimeler:
İBBDsi
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