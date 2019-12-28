İBB, kış süresince evsiz vatandaşları misafir etmeye hazırlanıyor





İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Soğuk hava dalgası nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların daha da azalarak kış değerlerine (2-5°C) gerileyeceği, yağışların Cumartesi gecesi ile Pazar sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Beykoz, Çekmeköy, Kartal ve Şile gibi ilçelerimizin kırsal ve yüksek yerlerinde karla karışık yağmur şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havanın soğumasıyla sokakta yaşayan vatandaşları, sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetlerinin verildiği merkezlerde ağırlamaya başladı.

Sokaklarda yaşayan erkek kimsesizler Esenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede ağırlanırken, kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde misafir ediliyor.



İBB; psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve kış aylarında sokakta kalan veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla sahip çıkıyor.

Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları "153 İBB Beyaz Masa" hattına, 112 Hızır Acil’e veya yakınlarındaki emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirmeleri rica ediliyor. İBB Zabıtası da gelen ihbarları değerlendirerek sokaklardan evsiz vatandaşları toplamaya başladı.