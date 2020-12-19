İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti



Daha yaşanabilir bir kent yaratmanın ve İstanbulluları mutlu etmenin amaçlandığı programda geleceğin İBB yöneticileri, 30 farklı proje grubunda çalıştı. Gençlerin ürettiği projelerde, ulaşım çözümleri ve sosyal belediyecilik konuları öne çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki UGETAM tarafından yürütülen ve daha adil, daha yaratıcı ve daha yeşil bir İstanbul” vizyonuyla geliştirilen ‘’Genç Yetenek Gelişim Kampı’’ 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. İBB’nin farklı birimlerinde ve iştiraklerinde çalışan 30 yaş altı 520 genç, bir sene boyunca aldıkları eğitimler, webinarlar, vatandaşa hizmet sunulan noktalarda saha deneyimlerinden oluşan gelişim programı sonucu İstanbul’un sorunlarına çözüm olabilecek projeler ürettiler. İstanbul’un yaşam kalitesini yükseltmenin amaçlandığı programda yer alan 30 proje grubunda, İBB’ye bağlı kurumlar ve iştirak şirketlerindeki farklı iş kollarından gelen gençler yer aldı. Takımlar halinde ortak amaç için çalışan gençlerin, 16 milyon İstanbulluya hizmet konusunda motivasyonlarının yükseltilmesi hedeflendi.

İSTANBUL’A EN İYİ HİZMET İÇİN PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yapmış olduğu projede, genç yetenekler; İBB, bağlı kurumlar ve iştirak şirketleri yöneticilerinin bulunduğu 90 kişiden mentorluk desteği aldılar. İBB’nin üst düzey yöneticilerinden oluşan jüri tarafından oylanarak, en yüksek puan alan 10 proje İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar tarafından açıklandı.

BİRİZ, BERABERİZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

UGETAM Genel Müdürü İbrahim Edin; böyle bir projeye liderlik etmekten gurur duyduklarını ve bundan sonraki süreçte de bu yolda hep birlikte başarmaya devam edeceklerini belirtti. Aynı zamanda, her zaman gençlerin gelişimine katkı sunmak amacıyla, teknoloji alanında mentorluk yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar kazanan 10 projeyi açıkladı ve kapanış konuşmasında sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Yönetim ekibi olarak, gençleri inovasyon konusunda desteklemenin ve onlara sorumluluk vermenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Genç yeteneklerimizin hazırladıkları projelere mentorluk yapmak ve geliştirdikleri projelerin başarısını görmek beni çok heyecanlandırdı. Hepsi çok değerli ve tüm projeler kalbimde yer etti.”

PROJELER İBB YÖNETİMİNE SUNULACAK

Hayata geçirilmek üzere seçilen projeler, bir üst aşamaya hazırlık için konu uzmanlarıyla çalışarak ve mentorluk desteği alarak projelerini geliştirmeye devam edecekler. Projelerin hayata geçirilmesi aşamasında, öncelikle İBB üst düzey yönetimine sunulması, son aşamada ise uygulanacak projelerin İstanbulluların oylarıyla belirlenmesi hedefleniyor.

İLK 10’a GİREN PROJELER

Entegre ulaşım çözümleri

İETT engelli dostu duraklar

Sokak hayvanları ihtiyaç çözümleri

Alternatif ulaşım yöntemleri

Göçmen ve mültecilerin belediye hizmetlerine erişimi

Yaşlı hizmetleri

Alternatif ulaşım yöntemleri

Halk ile sosyal iletişim ağı

İSKİ sayaç okuma/ulaşılabilirliği

Geri dönüşüme teşvik