Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB'nin Karaköy projesi Anıtlar Kurulu'nda

Karaköy çevresinde yürütülen otopark ve meydan projesinde ortaya çıkan tarihi buluntuların ardından başlatılan proje Anıtlar Kurulu'na gönderildi

02 Mart 2024 Cumartesi 14:50
İBB'nin Karaköy projesi Anıtlar Kurulu'nda






İBB'nin Karaköy projesi Anıtlar Kurulu'nda 
 

Beyoğlu Karaköy’ün çehresini değiştirecek Karaköy otopark ve meydan projesi alanından tarihi buluntular çıktı. Çalışmayı yürüten İBB ekipleri, İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kazılar, kurul kararıyla İBB KUDEB ve ilgili müze denetiminde genişletilerek yapılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Karaköy Otopark Projesi kapsamında, 49 yıllık 7 katlı otoparkın yıkımı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yürütülen, kontrollü muayene kazıları sırasında tarihi buluntulara rastlandı. Çalışmaları yürüten ekipler, İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Korum Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kazılar ilgili kurulun kararı doğrultusunda İBB KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü)  ve ilgili müze denetimindeki uzmanlarca genişletilerek yapılacak. Hazırlanacak rapor ve fotoğraflar Koruma Kurulu’na iletilecek. 

KARAKÖY, 7000 METREKARENİN ÜZERİNDE BİR MEYDAN KAZANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 49 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti. Karaköy Otopark Projesi tamamlandığında Beyoğlu ve Karaköy’ün çehresi değişecek. Zemin altı otoparkın yansıra, bölge 7 bin metrekarelik meydan kazanmış olacak. Kaldırılan mevcut otoparkın, aynı araç kapasitesi korunarak, özel tasarım mekanizmalarla desteklene bir yeraltı otoparkı inşa edilecek. Kaldırılan yapı izdüşümünde oluşacak boş alan meydan olarak tasarlanacak. Meydan içerisinde; kültür-sanat etkinliklerinde kullanılacak çok amaçlı etkinlik mekanları, oturma grupları ve seyir alanları bulunacak.
 

Anahtar Kelimeler:
İBBKaraköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler
Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler
Erdoğan taklidi ile yapılan klipten ince ince iğnelemeler geldi
Erdoğan taklidi ile yapılan klipten ince ince iğnelemeler geldi
Roketsan füzesi test atışında hedefi 12'den vurdu
Roketsan füzesi test atışında hedefi 12'den vurdu
AKP, Söğütlüçeşme Marmaray durağında AVM için ağaçları kesti 
AKP, Söğütlüçeşme Marmaray durağında AVM için ağaçları kesti 
Şükrü Genç | Haksızlığın hesabını soracağız
Şükrü Genç | Haksızlığın hesabını soracağız
Gediz Deltası'nı tehdit eden jeotermal için dava açılıyor
Gediz Deltası'nı tehdit eden jeotermal için dava açılıyor
Şükrü Genç'ten Bahçeköy esnafına ziyaret
Şükrü Genç'ten Bahçeköy esnafına ziyaret
Muhtar adayı model Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi yağdı
Muhtar adayı model Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi yağdı
Çanakkale'de korkutan deprem | 4.6 ile sallandı
Çanakkale'de korkutan deprem | 4.6 ile sallandı
CHP'den Sarıyer'de Şükrü Genç'in adaylığına itiraz
CHP'den Sarıyer'de Şükrü Genç'in adaylığına itiraz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim