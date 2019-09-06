Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99675
ALTIN
276.027
DOLAR
5.6968
STERLİN
7.0122
EURO
6.2825

İBB'nin makam aracı saltanadı sergisi Bakan Soylu'yu kızdırdı

AK Partili, CHP ve MHP'li belediyelerde makam aracı saltanıtına yıllardır göz yuman İçişleri Bakanlığı, İBB'de geçmiş dönemlerdeki kiralık araç savurganlığıyla gili sergisine tepki gösterdi..

İBB'nin makam aracı saltanadı sergisi Bakan Soylu'yu kızdırdı

AK Partili, CHP ve MHP'li belediyelerde makam aracı saltanıtına yıllardır göz yuman İçişleri Bakanlığı, İBB'de geçmiş dönemlerdeki kiralık araç savurganlığıyla gili sergisine tepki gösterdi..

06 Eylül 2019 Cuma 14:19
İBB'nin makam aracı saltanadı sergisi Bakan Soylu'yu kızdırdı


İBB'nin makam aracı saltanadı sergisi Bakan Soylu'yu kızdırdı



Belediyelerdeki makam aracı saltanıtına yıllardır göz yuman, yaşanan savurganlıklara karşı hiç bir işlem yapmayan İçişleri Bakanlığı, İBB'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki sergisine tepki gösterdi.

2016 yılında dönemin Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, pahalı bulunan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Kastamonu, Ankara, İzmir, Pendik, Üsküdar belediye başkanları Audi'ye biniyorsa, Düzce Belediye Başkanı'nın da en doğal hakkı" yanıtını verdiğini hatırlatan siyasi çevreler "CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, hangi partiden olursa olsun, yerel yönetimlerdeki araç saltanatıyla ilgili soruşturma yapması gereken İçişleri Bakanlığı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce verdiği sözü yerine getirmesine gösterdiği tepki yersiz. Asıl tepkiyi, milletin parasını araç kiralama şirketleri aracılığıyla çarçur eden yerel yönetimlere gösterin" çağrısında bulundu.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da sergilenen araçlar hakkında, "Böyle bir şey söz konusuyla, kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız. Belediye işi şov işi değildir" dedi. Soylu, İmamoğlu'nun güneydoğu ziyaretlerini de eleştirdi


İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç olmaksızın kiralandığı iddia edilen araçların Yenikapı miting alanında sergilemesine ilişkin, "O da bizim sorumluluk alanımızdır. Arkadaşlarıma, dün gece itibarıyla bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır." dedi.

"HİZMETTEKİ ARAÇLARINI ÇEKİYORSAN GÖREV İHMALİDİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." sözünün "İstanbul'a yeni kayyım" tartışmalarına yol açtığının belirtilmesi üzerine Soylu, pazar sabahı bir televizyon programında bunları konuşacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç olmaksızın kiralandığı iddia edilen araçların Yenikapı miting alanında sergilemesine ilişkin bir soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"O da bizim sorumluluk alanımızdır. Arkadaşlarıma, dün gece itibarıyla bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Yani, eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu, ilgili bakanlığa 'Biz, şu tespitlerimizi yaptık. Siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun' diye söylenir. Söylenmedi. Biz, kendimizden vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz ama fiili olarak şu anda bir şey yok. Bunlar, kamu zararı oluşturabilecek şekilde şu anda sergilenmektedir. Yani, hizmetten çekilmişlerdir. Neden? Bunlar, hizmete gerekli değillerse yapması gereken Kamu İhale Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak, bir eksiltme ortaya koyarak yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır ama dönüp bunlara kiralarını öderken eğer 'Bunlar ihtiyaca ait değildir.' diye bir iddian söz konusuysa, yapman gereken kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır. Aksi taktirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorun, görev ihmalidir. Bu da yanlış bir şeydir, o da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek, araştırmak da İçişleri Bakanlığının yetkisi dahilindedir."

İşte Yenikapı’daki kiralık araçların İstanbul’a maliyeti
İşte Yenikapı’daki kiralık araçların İstanbul’a maliyeti
Ekrem İmamoğlu | Demokrasi adına endişe verici
Ekrem İmamoğlu | Demokrasi adına endişe verici
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
İstanbul'da kalanlar akın akın Adalar'a gitti
İstanbul'da kalanlar akın akın Adalar'a gitti
İmamoğlu'ndan yerli metrobüs çıkışı
İmamoğlu'ndan yerli metrobüs çıkışı
İBB 4 ihaleyi iptal etti | Seçimden hemen önce yapılmış
İBB 4 ihaleyi iptal etti | Seçimden hemen önce yapılmış
İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar
İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar
İmamoğlu, 3. köprüde indirim yapılsın
İmamoğlu, 3. köprüde indirim yapılsın
Anahtar Kelimeler:
İBBYenikapı Araç SergisiKiralık Araç VurgunuYenikapı Etkinlik Alanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Yenikapı’daki kiralık araçların İstanbul’a maliyeti
İşte Yenikapı’daki kiralık araçların İstanbul’a maliyeti
Suriyeli'nin evi muayenehane, babasının evi eczacı çıktı
Suriyeli'nin evi muayenehane, babasının evi eczacı çıktı
Ahmet Davutoğlu, 'Sözlerimin arkasındayım'
Ahmet Davutoğlu, 'Sözlerimin arkasındayım'
Restorasyon skandalı | 450 yıllık çeşmeyi restore etmek için yıkmaya kalktılar
Restorasyon skandalı | 450 yıllık çeşmeyi restore etmek için yıkmaya kalktılar
Sözcü Gazetesi Davası; Karar duruşmasından karar çıkmadı
Sözcü Gazetesi Davası; Karar duruşmasından karar çıkmadı
Kanada Suriyeli mülteci alacak yalanı 
Kanada Suriyeli mülteci alacak yalanı 
Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar | Suriye ile aynı pozisyondayız
Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar | Suriye ile aynı pozisyondayız
3 bin 500 yıllık kaya mezarı EYP ile parçaladılar
3 bin 500 yıllık kaya mezarı EYP ile parçaladılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort