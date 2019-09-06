

İBB'nin makam aracı saltanadı sergisi Bakan Soylu'yu kızdırdı





Belediyelerdeki makam aracı saltanıtına yıllardır göz yuman, yaşanan savurganlıklara karşı hiç bir işlem yapmayan İçişleri Bakanlığı, İBB'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki sergisine tepki gösterdi.

2016 yılında dönemin Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, pahalı bulunan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Kastamonu, Ankara, İzmir, Pendik, Üsküdar belediye başkanları Audi'ye biniyorsa, Düzce Belediye Başkanı'nın da en doğal hakkı" yanıtını verdiğini hatırlatan siyasi çevreler "CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, hangi partiden olursa olsun, yerel yönetimlerdeki araç saltanatıyla ilgili soruşturma yapması gereken İçişleri Bakanlığı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce verdiği sözü yerine getirmesine gösterdiği tepki yersiz. Asıl tepkiyi, milletin parasını araç kiralama şirketleri aracılığıyla çarçur eden yerel yönetimlere gösterin" çağrısında bulundu.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da sergilenen araçlar hakkında, "Böyle bir şey söz konusuyla, kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız. Belediye işi şov işi değildir" dedi. Soylu, İmamoğlu'nun güneydoğu ziyaretlerini de eleştirdi



İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç olmaksızın kiralandığı iddia edilen araçların Yenikapı miting alanında sergilemesine ilişkin, "O da bizim sorumluluk alanımızdır. Arkadaşlarıma, dün gece itibarıyla bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır." dedi.

"HİZMETTEKİ ARAÇLARINI ÇEKİYORSAN GÖREV İHMALİDİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." sözünün "İstanbul'a yeni kayyım" tartışmalarına yol açtığının belirtilmesi üzerine Soylu, pazar sabahı bir televizyon programında bunları konuşacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç olmaksızın kiralandığı iddia edilen araçların Yenikapı miting alanında sergilemesine ilişkin bir soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"O da bizim sorumluluk alanımızdır. Arkadaşlarıma, dün gece itibarıyla bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Yani, eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu, ilgili bakanlığa 'Biz, şu tespitlerimizi yaptık. Siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun' diye söylenir. Söylenmedi. Biz, kendimizden vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz ama fiili olarak şu anda bir şey yok. Bunlar, kamu zararı oluşturabilecek şekilde şu anda sergilenmektedir. Yani, hizmetten çekilmişlerdir. Neden? Bunlar, hizmete gerekli değillerse yapması gereken Kamu İhale Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak, bir eksiltme ortaya koyarak yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır ama dönüp bunlara kiralarını öderken eğer 'Bunlar ihtiyaca ait değildir.' diye bir iddian söz konusuysa, yapman gereken kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır. Aksi taktirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorun, görev ihmalidir. Bu da yanlış bir şeydir, o da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek, araştırmak da İçişleri Bakanlığının yetkisi dahilindedir."