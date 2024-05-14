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İBB yandaş medyanın 'Boğulma' haberini yalanladı

İstanbul'da önceki gün meydana gelen boğulma olayının yaşandığı göletin İSKİ'ye ait olduğu iddiasına İBB'den açıklama geldi

14 Mayıs 2024 Salı 09:48
İBB yandaş medyanın 'Boğulma' haberini yalanladı






İBB yandaş medyanın 'Boğulma' haberini yalanladı

İki çocuğun hayatını kaybettiği boğulma olayını İSKİ'ye yüklemeye çalışan iktidara yakın medyaya İBB'den yalanlama geldi

Sabah Gazetesi’nde yer alan yalan habere dair açıklamamız şöyledir: 

Başakşehir ilçemizde yaşanan elim olayla ilgili, İBB’nin köklü kuruluşu İSKİ’yi suçlayan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi’nde 2 çocuğun gölette boğularak hayatını kaybettiği su birikintisinin oluştuğu alan kesinlikle İSKİ’nin mülkiyet ve sorumluluğunda değildir. 

Boğulma olayının meydana geldiği adres, Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesinde, yağış sularının birikmesiyle sonradan oluşan, doğal olmayan su birikintisi (gölet/göllenme) mahiyetinde bir yerdir.

Ayrıca doğal olmayan bu alan, dere yatağı olmadığı gibi dere güzergahı ve dere kolu da değildir. Su birikintisinin olduğu yerde dere bandı da mevcut değildir.

Dolayısıyla İSKİ’nin meydana gelen üzücü olayda herhangi bir ihmal, kusur ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hayatını kaybeden çocuklara Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerken, olayla ilgili İSKİ’yi ve İBB yönetimini sorumlu göstermeye çalışan yalan haberlerle ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Anahtar Kelimeler:
İBB
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