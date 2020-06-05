İdlib'ten acı haber | 2 şehidimiz var



İdlib'de bir ambulansa yönelik ağır silahlarla düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Terör örgütü yandaşlarınca İdlib'te zırhlı ambulansa ağır silanlarla saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğunu iki askerin de yaralandığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: İdlib’de 05 Haziran 2020 tarihinde, Zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.